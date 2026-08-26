Una cantante sanjuanina deslumbró en Popstars

Florencia Gutiérrez hizo una potente versión de "Tu falta de querer", el éxito de la cantautora chilena Mon Laferte.

La cantante sanjuanina Florencia Gutiérrez se ganó los aplausos del jurado de Popstars

La cantante sanjuanina Florencia Micaela Gutiérrez deslumbró a todos en su debut en Popstars. Con su interpretación, logró cautivar al jurado para asegurar su ansiado pase a la siguiente ronda del exitoso reality musical que estrenó esta semana en Telefe.

Conocida en el ámbito artístico como Bhae, Florencia cuenta con un recorrido caracterizado por la autogestión y la pasión. Antes de presentarse ante los reflectores de la pantalla chica, construyó su identidad musical compartiendo sus composiciones e interpretaciones en vagones de subte, trenes y peatonal. Para ella, cualquier rincón del espacio público funcionó siempre como el escenario perfecto para conectar con la gente.

"Soy cantante y compositora de la provincia de San Juan. Soy artista callejera, así que ando por los subtes, por los trenes, por la calle, por todos los escenarios que la vida me presenta", contó.

La cantante sanjuanina, en el centro de las miradas Un tema de Mon Laferte: el pasaporte Durante las audiciones del programa, la participante número 2516 debió lidiar con la ansiedad previa a salir a escena. Sin embargo, la templanza y convicción salieron a la luz en cuanto entonó las primeras notas de Tu falta de querer, la aclamada obra de Mon Laferte.

La interpretación de este éxito no pasó desapercibida. Figuras del certamen como Nicki Nicole elogiaron de inmediato su desempeño vocal y la entrega expresiva desplegada en la pista.