Vuelve Pennywise: HBO confirmó la segunda temporada de "It: Bienvenidos a Derry"

El terror todavía no terminó en Derry. HBO confirmó oficialmente la segunda temporada de “It: Bienvenidos a Derry” , la serie que expande el universo creado por Stephen King y funciona como precuela de las películas dirigidas por Andy Muschietti. La renovación terminó con varios meses de expectativa después del cierre de la primera entrega en diciembre de 2025.

La nueva temporada volverá a llevar a los espectadores al pasado y tendrá nuevamente como eje la amenaza que acecha periódicamente al pueblo: Pennywise . Esta vez, la acción se trasladará hasta 1935 , en plena Gran Depresión de Estados Unidos y exactamente 27 años antes de los acontecimientos narrados en la primera temporada, situada en 1962.

HBO Max acompañó la confirmación con una publicación oficial que solamente necesitó un número para anticipar el nuevo escenario de la historia: “1935” .

HBO Max confirmó oficialmente la segunda temporada de “It: Bienvenidos a Derry” y anticipó que la historia se trasladará a 1935. Vía X (@hbomax)

La historia se concentrará en otro de los episodios oscuros que forman parte de la mitología de Derry: la masacre de la Banda Bradley . En la obra de Stephen King, se trata de un grupo de asaltantes de bancos que llega al pueblo en busca de municiones y termina involucrado en una violenta secuencia relacionada con la presencia de la entidad que aterroriza a la ciudad.

La elección de 1935 no es casual. La serie fue pensada para avanzar hacia atrás en el tiempo, siguiendo los ciclos de 27 años asociados a las apariciones de It. La primera temporada transcurrió en 1962 y los responsables de la ficción ya habían explicado que su intención era explorar distintos momentos de la historia de Derry.

La Gran Depresión también tendrá peso en el relato. Andy Muschietti adelantó previamente que el contexto social de aquella década permitirá mostrar un Derry diferente al visto hasta ahora y profundizar en algunos de los episodios violentos mencionados en la novela original.

Los Muschietti seguirán detrás de la historia

Andy y Barbara Muschietti continuarán como productores ejecutivos, mientras que Brad Caleb Kane quedará como único showrunner de la segunda temporada. Jason Fuchs, quien compartió esa función durante la primera entrega, no continuará en ese rol.

Andy y Barbara Muschietti durante una entrevista.

La producción forma parte del universo cinematográfico iniciado con “It” (2017) y “It: Capítulo 2” (2019). “Bienvenidos a Derry” amplió esa historia al explorar acontecimientos anteriores a la llegada del Club de los Perdedores y los ciclos de violencia que atraviesan al pueblo.

Por el momento, HBO no anunció la fecha de estreno de la segunda temporada ni presentó el elenco completo. Tampoco se confirmó oficialmente qué intérpretes de la primera entrega regresarán, por lo que esos detalles quedarán para próximos anuncios de la plataforma.

Lo que sí quedó definido es el próximo destino: Derry, 1935, un nuevo ciclo de terror y otra parte de la historia de Pennywise que todavía permanecía sin explorar en pantalla.