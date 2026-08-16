    • 16 de agosto de 2026 - 21:40

    Luck Ra se largó a llorar en pleno show por las críticas que recibió tras su separación de la Joaqui

    El cordobés se presentó en el Festival de la Nieve, en el Centro Cívico de Bariloche.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luck Ra protagonizó un emotivo momento durante su presentación en el Festival de la Nieve, en Bariloche. El cantante cordobés se quebró frente al público mientras hablaba de las críticas que recibió, especialmente por su aspecto físico.

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    El artista se presentó este sábado por la noche en el Centro Cívico de la ciudad y, en medio del show, frenó unos minutos para hacer una reflexión personal. El momento fue registrado por LAM y rápidamente se viralizó en redes sociales.

    La intervención ocurrió después de semanas de exposición para Luck Ra por su separación de La Joaqui. Desde que se conoció el final de la relación, el cantante quedó en el centro de distintas especulaciones y también recibió numerosos comentarios sobre su apariencia.

    “No es que me duela a mí porque yo ya sé quién soy, pero se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura”, expresó, visiblemente emocionado.

    El mensaje de Luck Ra sobre las críticas a su aspecto

    El cantante hizo referencia a algunos de los comentarios que recibió sobre su cara y sus dientes y aseguró que no tiene intención de modificar aquellas características que forman parte de su identidad.

    “Si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes de burro de Shrek”, dijo entre lágrimas. En ese momento también contó que tiene un diente partido desde hace un tiempo, producto de un accidente que sufrió durante un show en Jujuy, y que decidió conservarlo como parte de su historia.

    Pero Luck Ra decidió llevar su reflexión más allá de las críticas que recibió y habló directamente de los chicos que pueden atravesar situaciones similares durante su infancia.

    “Cada niño que esté acá, necesito que aprenda a amarse tal como es”, pidió ante el público. En ese sentido, remarcó que ninguna modificación física puede solucionar las inseguridades que una persona puede llevar consigo. “No hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que está en el corazón”, sostuvo.

    Antes de retomar el show, Luck Ra cerró su mensaje con una frase sobre la importancia de aceptar las propias características.

    “Cada imperfección que ustedes sientan que tienen, en realidad, es su marca personal”, aseguró. El cantante terminó su reflexión entre lágrimas y con el aplauso del público que había ido a verlo al festival.

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