Sin dar la cara, el femicida de Gemma Álvarez pidió la libertad, pero se la rechazaron

La Justicia de San Juan confirmó este lunes la prisión preventiva de Matías Marín , único acusado por el femicidio de Gemma Álvarez , ocurrido en la zona de La Costanera, en Chimbas. De esta manera, el imputado continuará detenido mientras avanza la investigación.

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La resolución fue adoptada por el juez de Impugnación Maximiliano Blejman , quien rechazó el recurso presentado por la defensora María Filomena Noriega , que buscaba revertir la medida cautelar dictada por el juez de garantías por el plazo de un año.

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que Marín cuenta con arraigo, trabajo y familiares a cargo , argumentos con los que intentó cuestionar la existencia de riesgos procesales que justificaran su permanencia en prisión.

El planteo fue rechazado por el fiscal de Impugnación Fabrizio Medici , quien sostuvo que las pruebas reunidas hasta el momento comprometerían al acusado como autor del crimen .

Uno de los principales argumentos de la Fiscalía estuvo relacionado con el riesgo de fuga . Medici remarcó que Marín no se presentó voluntariamente ante la Policía después del crimen, sino que debió ser aprehendido mientras era intensamente buscado tras el hallazgo del cuerpo de Gemma.

La defensa también introdujo un planteo relacionado con el estado psicológico del acusado. Noriega señaló que existe la posibilidad de que Marín pueda ser considerado inimputable, una cuestión que vinculó con el intento de quitarse la vida protagonizado por el imputado.

Sin embargo, el magistrado entendió que los argumentos de la defensa no alcanzaban para desvirtuar los riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación señalados por la Fiscalía.

Marín no estuvo en la audiencia

Otro dato llamativo de la jornada fue que Matías Marín no participó de la audiencia. No fue trasladado hasta Tribunales ni intervino de manera virtual mediante Zoom.

Así, su representación quedó exclusivamente en manos de su defensora, mientras la Justicia resolvió mantener vigente la prisión preventiva y el acusado continuará detenido durante el avance de la causa por el femicidio de Gemma Álvarez.