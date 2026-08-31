El Niño Marta rompió el silencio tras la pelea en un boliche y contó su versión: "Estoy harto"

El influencer sanjuanino publicó un video en redes sociales en el que negó haber golpeado con una botella a una joven trans y aseguró que también terminó herido.

Después de quedar en el centro de la polémica por una violenta pelea ocurrida durante la madrugada en un boliche de San Juan, el influencer sanjuanino conocido como “El Niño Marta” decidió salir a hablar y contar su versión de lo sucedido. En un extenso video publicado en redes sociales, negó haber utilizado una botella para golpear a la joven trans involucrada y aseguró que también terminó con heridas.

El episodio había tomado estado público luego de que una joven trans denunciara en redes sociales la pelea y relatara que, durante el enfrentamiento, recibió un botellazo de Smirnoff en el rostro. Según su versión, previamente había tenido una discusión con el influencer y posteriormente fue rodeada por él y varios amigos.

Ante la repercusión del caso y la aparición de su nombre en distintos medios, El Niño Marta decidió responder públicamente. “Venía a dejarles este video porque ya me he retirado de las redes, ya no me van a ver más, ya no voy a hacer más videos, me cansé”, comenzó diciendo, antes de aclarar que quería contar lo ocurrido desde su perspectiva.

El influencer relató que el sábado había decidido salir a un boliche junto a un amigo y aseguró que ya había tenido otros inconvenientes en ese mismo lugar. Según explicó, durante su paso por uno de los pasillos del local habría sido tocado por algunas personas sin su consentimiento. En ese contexto, afirmó que una joven trans le habría tirado del pelo y lo habría tocado, situación que, según su relato, desencadenó su reacción.

Negó haber utilizado la botella Uno de los principales puntos de su descargo estuvo relacionado con la acusación de haber golpeado a la joven con una botella. El Niño Marta aseguró que reaccionó con un golpe de puño, pero negó haber utilizado la botella. Según explicó, la tapa del envase se habría desprendido y provocado una lesión en la zona de la ceja, pero insistió en que nunca utilizó el recipiente para golpearla. “Yo nunca le pegué con la botella. Si lo hubiera pegado con la botella, la botella se hubiera roto y la botella en ningún momento se rompió”, afirmó en el video.