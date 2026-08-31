    • 31 de agosto de 2026 - 16:37

    San Juan brilló en Mendoza: la delegación de boccia adaptada cosechó seis medallas en el Encuentro Regional

    Con tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce, los deportistas sanjuaninos cumplieron una destacada actuación en el torneo disputado en General Alvear.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La delegación sanjuanina de boccia adaptada tuvo una actuación sobresaliente en el Encuentro Regional disputado los días 28 y 29 de agosto en el Polideportivo Municipal de General Alvear, Mendoza. Con el respaldo del Gobierno provincial a través de la Secretaría de Deporte, los 22 integrantes del equipo regresaron con un medallero que refleja el crecimiento sostenido de la disciplina.

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    El certamen, que forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, reunió a referentes de la región y sirvió para que los atletas locales sumen rodaje competitivo y experiencia en un entorno de alto nivel inclusivo.

    Cosecha dorada y podios en todas las categorías

    El esfuerzo de los representantes sanjuaninos se tradujo en podios en las principales categorías de competencia:

    Categoría BC1:

    Luciano Castro: Medalla de Oro.

    Noralli Benaventos: Medalla de Bronce.

    Categoría BC2:

    Lorena Fernández: Medalla de Oro.

    Categoría BC3:

    Ángela Rojas: Medalla de Oro.

    María M. Quiroga: Medalla de Plata.

    Maira Fuentes: Medalla de Bronce.

    De esta manera, la delegación cerró su paso por tierras mendocinas con un total de tres preseas doradas, una plateada y dos de bronce, consolidando el trabajo que se viene realizando en los centros de desarrollo y clubes de la provincia.

    El impulso al deporte adaptado

    Desde la cartera deportiva señalaron que este tipo de competencias regionales resultan fundamentales para garantizar la continuidad competitiva de los atletas con discapacidad. El acompañamiento institucional busca no solo fomentar la participación en torneos, sino también afianzar una política pública orientada a generar oportunidades equitativas y fortalecer el desarrollo integral a través de la actividad física.

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