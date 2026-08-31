Patentamientos de autos 0 km: agosto cerró con una fuerte caída y una marca volvió a liderar

El mercado de autos 0 km volvió a mostrar señales de contracción en agosto. Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) , durante el mes se patentaron 44.415 vehículos entre particulares y utilitarios livianos y pesados, lo que representa una caída interanual del 19,1% .

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En agosto de 2025 se habían registrado 54.889 unidades. La comparación con julio también mostró una baja, aunque mucho menor: fue del 1,5% , frente a los 45.075 patentamientos informados oficialmente para ese mes.

El dato de agosto tiene una particularidad. En el cierre de julio, Acara había informado inicialmente 43.758 patentamientos , pero posteriormente incorporó 1.317 operaciones y llevó el total definitivo a 45.075.

Por ese motivo, si durante los próximos días se incorporan operaciones correspondientes a agosto, el resultado final podría mejorar y hasta superar al registrado en julio.

Más allá de esta diferencia en los registros, el mercado acumula una caída significativa en lo que va del año. Con ocho meses contabilizados, los patentamientos acumulan una baja del 13,3% , frente al 12,8% que se registraba al cierre de julio.

Toyota volvió a sacar ventaja

Toyota fue nuevamente la marca más vendida durante agosto, con 7.247 unidades patentadas, equivalentes al 17,4% del total.

El segundo lugar fue para Volkswagen, que registró 5.184 vehículos. La diferencia entre ambas marcas superó las 2.000 unidades en agosto, una brecha considerable para un mercado en el que Volkswagen había liderado hasta mayo.

El tercer puesto quedó para Fiat, con 4.718 unidades, seguida por Ford, con 4.101, y Chevrolet, que alcanzó 3.910 patentamientos.

El ranking de las diez marcas más vendidas se completó con Renault (2.909), Peugeot (2.169), Citroën (1.493), BYD (1.389) y Jeep (1.086).

La Toyota Hilux volvió a ser el vehículo más vendido

Entre los modelos, la Toyota Hilux volvió a ocupar el primer puesto con 2.616 unidades.

La segunda posición fue para otra pickup, la Ford Ranger, con 1.781 patentamientos. El tercer lugar sorprendió con el Toyota Yaris Cross, que alcanzó 1.619 unidades y logró por primera vez ingresar al podio desde su llegada al mercado argentino en marzo.

Muy cerca quedó el Ford Territory, con 1.601 unidades. El SUV importado quedó cuarto en el ranking general y segundo entre los vehículos provenientes del exterior, apenas 18 unidades por debajo del Yaris Cross.

El listado de los diez modelos más vendidos se completó con:

Fiat Cronos: 1.490 unidades.

1.490 unidades. Volkswagen Amarok: 1.405.

1.405. Volkswagen Tera: 1.166.

1.166. Peugeot 208: 1.141.

1.141. Toyota Yaris: 1.100.

1.100. Toyota Corolla Cross: 969.

La presencia de cuatro modelos de Toyota entre los diez primeros ayuda a explicar la amplia diferencia que la marca consiguió frente a sus principales competidores. Ford y Volkswagen colocaron dos modelos cada una, mientras que Stellantis tuvo presencia con el Fiat Cronos y el Peugeot 208.

Qué dijeron desde las concesionarias

El presidente de Acara, Sebastián Beato, señaló que el mercado continúa atravesando un escenario de demanda selectiva y destacó el esfuerzo de toda la cadena automotriz para contener una caída que, según consideró, podría ser todavía mayor.

El dirigente sostuvo además que el sector espera beneficiarse de una eventual recuperación de la actividad económica, aunque reconoció que actualmente las concesionarias atraviesan una etapa de adaptación.

En ese contexto, señaló que el mercado trabaja en una nueva oferta de movilidad que no se limite a la comercialización de vehículos, sino que incorpore más y mejores servicios asociados.