El Gobierno fijará por decreto el nuevo salario mínimo: llegará a $437.000 en abril de 2027

Luego de que el Consejo del Salario terminara sin acuerdo entre empresarios y representantes sindicales, el Gobierno nacional oficializará esta semana por decreto un nuevo esquema de aumentos para el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) . El cronograma contempla subas mensuales desde septiembre y llevará el haber mínimo de los actuales $376.600 a $437.000 en abril de 2027 .

El Gobierno busca llevar el salario mínimo por encima de $1 millón: a quiénes alcanzaría

Fracasó el Consejo del Salario: el Gobierno definirá por decreto el próximo aumento del salario mínimo

El esquema prevé incrementos escalonados durante ocho meses, con porcentajes cercanos al 2% mensual. La primera actualización será en septiembre, cuando el salario mínimo pasará a $383.800 , un 1,91% más que en agosto.

La actualización también alcanzará a los trabajadores jornalizados. En ese caso, el valor de la hora pasará de los $1.883 actuales a $2.185 en abril de 2027 .

Más allá de la nueva actualización, el salario mínimo acumula una fuerte pérdida frente a la inflación registrada en los últimos años.

Un análisis de especialistas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA (IIEP-UBA) determinó que el salario mínimo real sufrió una caída del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026 .

Según ese cálculo, el SMVM de noviembre de 2023 equivalía a unos $626.106 a valores actuales, mientras que en julio de 2026 alcanzaba los $372.400 en términos reales.

Por qué el Gobierno definirá el aumento por decreto

La decisión del Ejecutivo se produce después de que la última reunión del Consejo del Salario terminara sin consenso.

La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta empresarial, que contemplaba un aumento del 1,8% para septiembre y del 1,7% para los meses siguientes hasta abril, y abandonaron la reunión que se realizó de manera virtual.

El Consejo del Salario reúne a representantes de trabajadores, empresarios, el Estado nacional y las provincias para definir el piso salarial legal. Cuando no existe acuerdo, el Poder Ejecutivo queda habilitado para establecer el incremento.

Una situación similar ocurrió el año pasado, cuando el Gobierno terminó fijando por laudo un aumento distribuido en diez tramos.

El salario mínimo también impacta en la prestación por desempleo

La actualización del SMVM no afecta únicamente a quienes perciben el salario mínimo. También tiene incidencia sobre la prestación por desempleo, cuyo monto equivale al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

Por ese motivo, el nuevo esquema de aumentos tendrá impacto sobre quienes acceden a ese beneficio.

El Gobierno busca elevar los pisos de los salarios de convenio

En paralelo, el Ejecutivo también comenzó a plantear la posibilidad de que empresarios y sindicatos revisen los salarios establecidos en los convenios colectivos.

La propuesta informal del Gobierno apunta a que los nuevos acuerdos tengan un piso cercano a $1 millón bruto, que podría representar alrededor de $830.000 de bolsillo, aunque el monto final depende de cada situación particular.

Desde el Ejecutivo señalaron que, a partir de los cambios introducidos por la nueva legislación laboral, se convocó a las partes de los distintos convenios a negociar y elevar los pisos salariales.

Por ahora, se trata de conversaciones informales. La Secretaría de Trabajo mantiene, de todos modos, la facultad de homologar los acuerdos alcanzados entre sindicatos y empresas.