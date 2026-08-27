    • 27 de agosto de 2026 - 20:02

    Salario mínimo de más de un millón: el Gobierno impulsa un piso salarial garantizado en las paritarias

    A través de los lineamientos de la Secretaría de Trabajo, el Ejecutivo busca fijar un esquema de referencia para las negociaciones colectivas con el objetivo de contener la pérdida de poder adquisitivo y ordenar las discusiones sectoriales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de un escenario económico marcado por la desaceleración inflacionaria y la puja distributiva, el Gobierno nacional comenzó a impulsar en las mesas de negociaciones paritarias la implementación de un salario mínimo garantizado superior a un millón de pesos para las distintas actividades económicas.

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    La iniciativa, motorizada por el equipo de la Secretaría de Trabajo de la Nación, apunta a fijar un piso de referencia obligatorio o consensuado en los convenios colectivos de trabajo más postergados, buscando blindar los ingresos de los trabajadores registrados frente a la línea de indigencia y pobreza.

    El objetivo detrás de la estrategia oficial

    La medida responde a la necesidad de ordenar las discusiones salariales entre cámaras empresarias y gremios, en un momento donde las escalas iniciales de múltiples convenios habían quedado rezagadas frente al costo de vida actual.

    Desde la cartera laboral sostienen que el piso de un millón de pesos no solo funciona como una herramienta de contención social, sino también como un parámetro orientador para evitar distorsiones excesivas entre las categorías más bajas y los salarios jerárquicos de cada sector productivo.

    Reacciones y debate en el sector gremial y empresario

    La propuesta oficial generó diversas posturas en el ámbito socioeconómico. Por un lado, los sectores sindicales recibieron con buenos ojos la posibilidad de elevar los pisos de negociación, aunque advierten que el monto debe actualizarse de manera automática de acuerdo con la evolución real de la inflación y la canasta básica.

    Por el otro, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) manifestaron cautela y preocupación respecto de la capacidad de absorción financiera que este tipo de esquemas obligatorios podría implicar para las estructuras de costos, especialmente en las economías regionales y en sectores comerciales de menor margen de rentabilidad.

    Las negociaciones paritarias continuarán desarrollándose bajo este nuevo paraguas de referencia durante las próximas semanas, con la expectativa oficial de que más gremios adopten este umbral en sus actas de acuerdo.

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