Conmoción en Santiago del Estero: una nena se descompensó en la escuela y la familia denuncia que la drogaron

Una alumna de 12 años terminó internada de urgencia tras beber agua de su botella en un establecimiento educativo de Las Termas de Río Hondo.

Un gravísimo episodio de violencia escolar sacude a la provincia de Santiago del Estero, donde una niña de 12 años debió ser internada de urgencia tras sufrir una fuerte descompensación dentro de un establecimiento educativo. La familia de la menor denunció penalmente que la adolescente fue drogada por sus propios compañeros, quienes presuntamente le habrían colocado una sustancia desconocida en su botella de agua.

El hecho ocurrió al mediodía en la Escuela Nº 940 de Colonia Tinco, ubicada en la zona de Las Termas de Río Hondo. De acuerdo con el testimonio brindado por la menor a sus allegados, todo comenzó cuando algunos compañeros le ofrecieron la botella y, tras beber el líquido, advirtió la presencia de un elemento con forma de pastilla completamente disuelto en su interior.

Minutos más tarde, la niña comenzó a sentirse mareada y desmejoró notablemente dentro del aula. Fue su hermano mayor, de 17 años, quien se había acercado al colegio al finalizar la jornada para retirarla, el que la encontró descompensada y rodeada de otros alumnos.

Internación y antecedentes de acoso escolar Tras regresar a su hogar y contarle a su madre lo sucedido, la mujer decidió trasladarla de inmediato al Centro Integral de Salud local. Debido a la complejidad del cuadro clínico, los profesionales de la salud dispusieron su rápida derivación al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) en la capital santiagueña, donde recibió asistencia médica especializada y, afortunadamente, logró evolucionar favorablemente hasta quedar fuera de peligro.

Más allá del episodio toxicológico, la denuncia formalizada por la familia en la Comisaría de la Mujer y la Familia puso el foco en un trasfondo de hostigamiento sistemático. Según consta en el expediente, la menor venía sufriendo situaciones recurrentes de burlas, acoso y bullying por parte de otros estudiantes, un escenario que ya había sido advertido previamente a las autoridades de la institución educativa sin obtener una respuesta contenedora.