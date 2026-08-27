Conmoción en Tucumán: un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó en plena clase

Un grave episodio generó conmoción en una escuela de San Miguel de Tucumán , donde un alumno de 14 años ingresó con un revólver y, mientras se encontraba en plena clase de Historia, manipuló el arma y efectuó un disparo. Por fortuna, el proyectil terminó impactando contra una pared y no hubo personas heridas .

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 14.30 en la Escuela Congreso , ubicada en Congreso al 648. De acuerdo con las primeras informaciones, el adolescente sacó el arma durante la clase y realizó un disparo hacia arriba. La bala quedó alojada en una de las paredes del aula.

El estruendo generó un momento de tensión entre los alumnos y el docente que se encontraba dando la clase. En un primer momento, el profesor habría pensado que se trataba de un petardo.

Tras advertir lo ocurrido, las autoridades de la institución activaron el protocolo de emergencia y dieron aviso a la Policía. Efectivos que se encontraban patrullando la zona llegaron rápidamente al establecimiento.

El adolescente entregó voluntariamente el arma a los agentes y fue trasladado junto con su madre al Centro de Admisión y Derivación (CAD). Posteriormente, quedó nuevamente bajo la tutela de su progenitora, según lo dispuesto por la Justicia.

Investigan de dónde salió el revólver

Uno de los principales interrogantes que deberán responder los investigadores es cómo el adolescente consiguió el arma y por qué decidió llevarla a la escuela.

Las primeras averiguaciones apuntan a que en su entorno familiar habría personas que poseen armas y que una de ellas cuenta con autorización para tenerla en su domicilio. La investigación deberá determinar si el revólver utilizado pertenece a alguno de sus familiares y cómo llegó a manos del menor.

A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron heridos entre los alumnos, docentes ni el personal de la escuela. El proyectil impactó contra una pared y evitó, de manera fortuita, una consecuencia mucho más grave.

El caso vuelve a poner el foco en las armas en las escuelas

El episodio generó preocupación entre la comunidad educativa de Tucumán y volvió a poner en discusión los controles y las medidas de prevención frente al ingreso de armas de fuego a los establecimientos escolares. La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del hecho.