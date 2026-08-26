Aprobado en Diputados: el oficialismo logró sancionar la reforma del Banco Central tras un duro debate

Con el apoyo de sectores dialoguistas y aliados, el oficialismo logró aprobar esta tarde en la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa, calificada por el propio presidente Javier Milei como la medida legislativa fundamental de esta etapa de Gobierno, cosechó 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones, y ahora será remitida al Senado para su tratamiento definitivo.

Diputados confirmó la sesión el próximo miércoles para tratar la reforma del BCRA, Inocencia Fiscal y Patentes

La discusión legislativa expuso las profundas diferencias de modelo entre el oficialismo y la oposición. Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, defendió la norma al señalar que busca evitar que el organismo monetario "sea saqueado" o utilizado como una herramienta de la política partidaria.

"Queremos que volvamos a tener un peso fuerte para que nuestro país avance, y que los argentinos vuelvan a recuperar la capacidad de ahorrar, de progresar, de planificar a largo plazo", sostuvo Pauli.

Asimismo, el diputado detalló que el proyecto erradica los mecanismos de financiamiento espurio al Tesoro: "Vamos a eliminar los adelantos transitorios, vamos a prohibir los préstamos al gobierno nacional, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario".

En la vereda de enfrente, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Itai Hagman, cuestionó duramente la iniciativa. El legislador opositor aseguró que con esta reforma se pretende "blindar una política cuyos resultados no fueron los que el Gobierno esperaba" y advirtió que el foco del Congreso debería estar puesto en las urgencias sociales y productivas. "Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para evitar que se sigan cerrando empresas y cómo aliviar a los millones de argentinos atravesados por el endeudamiento y la mora", remarcó.

Los puntos centrales de la reforma

El proyecto aprobado contempla modificaciones estructurales en el funcionamiento y los objetivos de la autoridad monetaria:

Fin del financiamiento al Estado: Se prohíben de manera tajante los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a gobiernos provinciales, la utilización de letras intransferibles y se limitan las transferencias de utilidades exclusivamente a ganancias reales obtenidas por la entidad.

Un único mandato: Se elimina la multiplicidad de propósitos asignados históricamente al Banco Central en su Carta Orgánica, consagrando como único mandato la preservación del valor de la moneda.

Mayor blindaje institucional: Para la designación de los directores del organismo bastará con la mayoría simple de ambas cámaras del Congreso, pero se fijó un piso exigente de dos tercios de los votos para rechazar dichos pliegos.

Tras esta media sanción en Diputados, el oficialismo busca acelerar los tiempos políticos para convertir el proyecto en ley en la Cámara alta, en medio de una intensa agenda económica en el Parlamento.