Vicuña: quiénes fueron los 9 diputados que rechazaron el acuerdo por los US$250 millones

La aprobación del acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuñ a dejó una foto política que promete generar repercusiones: nueve diputados votaron en contra del convenio que contempla un aporte de hasta US$250 millones para infraestructura. La mayoría de los rechazos provino del justicialismo, aunque también hubo legisladores de otros espacios.

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El ministro Gustavo Fernández cruzó a los que votaron en contra del acuerdo con Vicuña: "Carecen de fundamento"

Stella Caparrós

Emilio Escudero

Graciela Seva

Mario Herrero

Marta Gramajo

La composición de ese grupo también marca diferencias internas. Seis de los nueve pertenecen al Bloque Justicialista: Juan Carlos Quiroga Moyano, Fernanda Paredes, Marisa López, Sonia Ferreyra, Stella Caparrós y Emilio Escudero. En tanto, Graciela Seva y Mario Herrero integran San Juan Vuelve, mientras que Marta Gramajo pertenece al bloque Crecer.

Un PJ dividido por Vicuña

El dato político más significativo de la votación fue que el peronismo no tuvo una postura unificada. Mientras estos legisladores rechazaron el acuerdo, otros dirigentes vinculados al justicialismo decidieron acompañarlo y permitieron que el oficialismo llegara a los 27 votos afirmativos.

La diferencia quedó expuesta durante la sesión y volvió a mostrar las internas que atraviesan al PJ sanjuanino frente a uno de los acuerdos más importantes de la gestión de Marcelo Orrego.

Desde el oficialismo, la respuesta fue dura. El diputado Enzo Cornejo cuestionó especialmente a los legisladores justicialistas que rechazaron el convenio y afirmó que “hay diputados justicialistas que se han convertido en máquinas de impedir”.

En la misma línea, Gustavo Usín sostuvo: “Legisladores justicialistas siguen votando el pasado para San Juan”.

La votación, así, no sólo definió el futuro legislativo del acuerdo con Vicuña: también dejó expuesto quiénes acompañaron y quiénes quedaron del lado del rechazo en una discusión que tendrá fuerte impacto político en la provincia.