Franco Aranda adelantó su apoyo al convenio con Vicuña: "Es mejor que los anteriores"

El diputado provincial Franco Aranda , del Frente Renovador, adelantó que votará a favor del convenio de fideicomiso vinculado al proyecto minero Vicuña, que será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados de San Juan. En diálogo con Radio Sarmiento , sostuvo que analizó en profundidad el acuerdo y lo comparó con fideicomisos de gestiones anteriores.

Aranda pidió estudiar "a fondo" el acuerdo con Vicuña, marcó los puntos positivos y también habló del peronismo con Massa

“ Lo veo positivo, creo que puede generar muchas cuestiones que van a finalmente terminar demandando mano de obra y que pueda tener crecimiento la provincia ”, afirmó Aranda durante la entrevista.

El legislador explicó que se tomó el trabajo de revisar los convenios de características similares que fueron aprobados durante la gestión de José Luis Gioja , ya que consideró necesario contar con antecedentes para evaluar si los US$250 millones previstos en el nuevo acuerdo representan un beneficio para San Juan.

“Los números uno no los puede mirar en términos absolutos, sino en términos relativos. Siempre hace falta algo para comparar”, sostuvo.

Uno de los principales antecedentes que analizó Aranda fue el fideicomiso relacionado con Lama-Pascua , que contemplaba un aporte fijo de US$70 millones. Sin embargo, explicó que ese proyecto fue suspendido y solamente llegaron a aportarse US$17 millones.

Según el diputado, el convenio con Vicuña presenta mejores condiciones porque los fondos están vinculados a certificaciones de obra, lo que permitiría que el dinero ingrese de manera progresiva a medida que avance el proyecto.

“Proporcionalmente, este convenio con Vicuña aporta más que lo que aportaba el convenio con Lama-Pascua. Y no solamente que aporta más, sino que lo aporta más rápido”, sostuvo.

Además, marcó una diferencia que consideró clave: si el proyecto se suspendiera en algunos años, los fondos que ya hayan ingresado a la provincia no deberían ser devueltos.

“Si dentro de siete u ocho años este proyecto se suspende, ese dinero no se devuelve”, afirmó Aranda.

“No he tenido ninguna bajada de línea”

Durante la entrevista con Radio Sarmiento, el diputado también fue consultado sobre la posición que podría adoptar el peronismo frente al proyecto y si existía una decisión de votar en bloque en contra de una iniciativa impulsada por el actual Gobierno provincial.

Aranda aseguró que no recibió ninguna bajada de línea y que tampoco conversó con otros dirigentes del sector sobre cómo votarán.

“No sé qué es lo que van a hacer ellos ni si tienen una bajada de línea. Yo puedo hablar por lo que yo veo”, señaló.

En ese sentido, remarcó que su decisión estará vinculada al impacto que el convenio pueda tener para la provincia y no a cuestiones partidarias.

“Si tengo que acompañar por lo que creo que es bueno para la provincia, para los sanjuaninos, lo hago. Y si tengo que ponerme en contra por el mismo motivo, lo hago, más allá de las cuestiones políticas”, expresó.

De esta manera, Aranda se posicionó a favor del convenio con Vicuña y anticipó su acompañamiento al proyecto que será debatido este miércoles en el recinto.