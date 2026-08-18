Durán respaldó a Cabello y marcó distancia con las 62 Organizaciones: "La CGT no responde a mandos políticos"

La interna de la CGT San Juan sumó un nuevo capítulo con la aparición de las 62 Organizaciones Peronistas como un espacio que, aunque reivindica su pertenencia al movimiento obrero, comenzó a moverse por fuera de la estructura que conduce Eduardo Cabello. En ese escenario, el secretario General de APUNSJ, Daniel Durán, salió a defender la conducción de la central obrera y, sobre todo, uno de los principios que considera centrales para el futuro de la organización: la autonomía sindical frente a los intereses partidarios .

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En una entrevista con Radio Colón, Durán se refirió al lanzamiento de las 62 Organizaciones, que tuvo una fuerte presencia de dirigentes de la conducción del Partido Justicialista, y lo ubicó dentro de una secuencia que comenzó semanas atrás con la conformación de la Mesa Intersindical. Ese espacio reunió a dirigentes de sindicatos no confederados o que participan de otras centrales, y terminó desembocando en el armado de las 62 Organizaciones.

La elección en la CGT está prevista para el 25 de agosto y, hasta el momento, la lista encabezada por Eduardo Cabello es la única confirmada. Durán evitó plantear la existencia de una ruptura abierta, pero sí marcó que existe una diferencia de concepción sobre dónde debe darse la discusión sindical. "Las 62 organizaciones son el brazo político del partido", afirmó el dirigente, al explicar la diferencia histórica entre ese espacio y la CGT.

Para el secretario General de APUNSJ, la aparición de las 62 Organizaciones por fuera de la central obrera no era necesaria si el objetivo era discutir la situación de los trabajadores. "Es una discusión sindical para los que quieren discutir sindicalmente que se podría haber dado perfectamente dentro de la CGT, no hace falta sacarla fuera", sostuvo.

En esa línea, dejó abierta la puerta a una eventual incorporación de quienes hoy participan de espacios externos, pero puso una condición: la unidad debe construirse dentro de la CGT y bajo sus reglas . "Nosotros somos un espacio abierto y vamos a propender a la unidad. Ahora, la unidad también tiene que tener cierto orden", afirmó.

El punto que Durán considera innegociable es la autonomía. "La CGT no responde al interés de las asociaciones que la integran y de los trabajadores representados en esas asociaciones y no responde a mandos políticos de uno u otro color político", explicó.

La definición adquiere especial peso porque Durán también se reconoce como peronista. Precisamente por eso, buscó separar su pertenencia partidaria de la representación sindical. "Uno tiene trabajadores de todos los colores políticos y la condición esencial de representación de la CGT es el concepto de trabajador, no el concepto de alineamiento político", sostuvo.

El papel del PJ en la interna sindical

La participación de dirigentes de la conducción del Partido Justicialista en el acto de las 62 Organizaciones es uno de los puntos que más incomoda al sector que acompaña a Cabello.

Durán recordó que históricamente el peronismo se estructuró sobre tres patas y que las 62 Organizaciones surgieron como el brazo político-sindical del partido. Pero remarcó que esa función es diferente de la que tiene la CGT.

"Históricamente por ahí se ha vinculado y se ha asimilado la CGT estrictamente al Partido Justicialista, cosas que la verdad no están así", señaló.

El dirigente universitario planteó que la discusión actual no debería ser quién tiene mayor cercanía con el PJ, sino quién tiene capacidad para representar jurídicamente a los trabajadores.

En ese punto, reivindicó el rol de la CGT como la estructura sindical con capacidad efectiva de representación y negociación en nombre de los trabajadores.

Respaldo a Cabello

Consultado directamente sobre por qué debería continuar Eduardo Cabello al frente de la CGT San Juan, Durán enumeró tres argumentos.

Primero, destacó que la regional sanjuanina se mantuvo "funcionando, organizada y unida durante muchos años", una característica que, según afirmó, es observada incluso a nivel nacional. Segundo, resaltó el peso de Cabello como dirigente de la UOCRA y la legitimidad que consiguió dentro de su organización sindical. Y tercero, puso el foco en su volumen político.

"Creo que es el que tiene más volumen político para conducir al movimiento obrero en un momento muy difícil, muy crítico", afirmó.

La definición se produce en una elección que, hasta ahora, tiene un solo candidato formal y que viene acumulando cuestionamientos desde distintos sectores sindicales. En las semanas previas, la discusión había quedado atravesada por la conformación de la lista de Cabello y por el malestar de gremios que quedaron afuera del armado o cuestionaron el proceso electoral.