Los tres mejores comentarios de pasillo de la sesión especial por Vicuña: traidores, adormecidos y memoriosos

Este miércoles, en la segunda sesión especial del 2026, la Cámara de Diputados convalidó el acuerdo del gobernador Marcelo Orrego con la minera Vicuña por el aporte de 250 millones de dólares. El convenio tuvo un amplio respaldo en el recinto, pero la discusión también se trasladó a los pasillos.

El resultado le permitió al oficialismo ratificar el Acta Compromiso firmada el 5 de agosto entre la Provincia y la compañía minera, que establece un esquema de aportes para infraestructura y fija las condiciones económicas y jurídicas para el desarrollo del proyecto Vicuña. La aprobación legislativa era indispensable para que el convenio entrara en vigencia.

Entretanto, los legisladores se movieron por la Cámara y charlaron entre ellos y también con el periodismo. El primer comentario que tomó fuerza era una chicana a la encargada de redes sociales de la Juventud Peronista. "Ahora vamos a ser varios los traidores, espero que pongan la foto de todos", dijo un colaborador del secretario General de la CGT, Eduardo Cabello.

El cegetista quedó envuelto muchas veces en la polémica por acompañar al orreguismo en votaciones decisivas vinculadas a la minería y a la infraestructura. Ahora, no sólo hubo respaldo del líder de la central obrera, sino también de dos uñaquistas que se mantenían "puros": el jachallero Miguel Vega y la albardonera Cristina López de Abarca.

Los tres peronistas que apoyaron el convenio se refieron al tema en el recinto. Cabello dijo: "Somos varios los traidores aquí hoy". Mientras que López de Abarca se mostró molesta por las redes sociales que, según ella, lanzan cazas de bruja. Una vez que votó de forma afirmativa, pidió que su apoyo conste en la versión taquigráfica. Más atrás, Vega pidió lo mismo, pero dijo que respaldó exclusivamente por la obra de la Ruta 40 Norte.

Durante el debate, el legislador de San Juan Vuelve, el giojista Mario Herrero, dio un extenso discurso, algo habitual. El diputado usa los 20 minutos que le corresponden como jefe de bloque. Un diputado del oficialismo se acercó a la prensa y señaló al encargado de redes de Herrero: "Se le va a adormecer el brazo de tanto sostener el celular", dijo, en referencia a la grabación en video. Varios se sumaron y comentaron: "Va a sacar biceps".

Uno de las alocuciones más comentadas en los pasillos fue la réplica del iglesiano bloquista Gustavo Deguer a Herrero. El diputado de Iglesia reprochó el tema de las regalías mineras durante las gestiones justicialistas. "Recordarle al diputado Herrero que los iglesianos, la sociedad del departamento de Iglesia, es quien brinda la licencia social. El gobierno anterior disminuyó el porcentaje de regalías mineras al departamento", dijo a modo de reclamo.

Uno de los colaboradores de un legislador estuvo afincado en la zona destinada a los periodistas y se puso a "escribir". Al menos eso pensaron todos hasta que se levantó y vieron que estaba dibujando.