Turismo internacional: en julio llegaron más de 830 mil visitantes al país y el sector muestra un repunte interanual

El flujo de movimiento turístico en el país registró cifras significativas durante el mes de julio de 2026. De acuerdo con el informe de Estadísticas de Turismo Internacional difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ingresaron 830,2 mil visitantes no residentes por todas las vías de acceso a la Argentina, lo que representó un incremento interanual del 17,9%.

Fin de semana largo: viajó más de un millón de turistas en todo el país con un gasto de $245.000 millones

Del total de personas que llegaron del exterior, 466,2 mil fueron turistas (con una suba interanual del 9,1%) y 363,9 mil fueron excursionistas que realizaron visitas de un solo día.

El mapa del turismo receptivo mantuvo a los países vecinos como los principales protagonistas del flujo hacia suelo argentino:

Brasil se ubicó en la cima al concentrar el 36,1% del turismo receptivo total.

El bloque de países agrupados en “Resto de América” aportó el 10,8% restante.

En cuanto a la modalidad de ingreso, la vía aérea lideró las preferencias con el 54,1% de los arribos no residentes (destacándose el movimiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery), seguida por la vía terrestre con el 34,2% y la fluvial o marítima con el 11,6%.

Salidas al exterior y saldo general

Por el lado del turismo emisivo, las salidas de residentes nacionales alcanzaron los 1.228,2 miles de visitantes por todas las vías internacionales, lo que marcó una baja interanual del 21,2%. Dentro de este universo, 697,2 miles fueron turistas y 531,1 miles excursionistas, eligiendo principalmente a Brasil, Paraguay y destinos de "Resto de América".

Al contrastar ambos flujos, julio cerró con un saldo negativo de 398,0 miles de visitantes internacionales (desglosado en una diferencia desfavorable de 230,9 miles de turistas y 167,1 miles de excursionistas), consolidando la dinámica de una temporada invernal con intensa circulación en las fronteras y con el transporte aéreo como el principal conector de viajeros.