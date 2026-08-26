María Soledad Calle, la sindicalista de La Cámpora que compró el departamento debajo del de Cristina

Una operación inmobiliaria en el barrio porteño de Constitución puso bajo la lupa de la Justicia a María Soledad Calle, una dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y referente de La Cámpora. La sindicalista adquirió un amplio departamento situado exactamente en el piso inferior al inmueble donde cumple su condena la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La compra inmobiliaria, sumada a otras adquisiciones de alto valor en el mismo período, generó suspicacias en los tribunales y reavivó el debate sobre el manejo de fondos gremiales.

Según surge de la documentación registral, la operación se concretó en agosto de 2025. Calle escrituró un departamento de 252 metros cuadrados en el edificio de la calle San José al 1111, por un monto estimado en US$ 189.000.

La ubicación encendió alarmas políticas, sobre todo por la coincidencia temporal de la adquisición. Asimismo, los investigadores analizan el contexto financiero de la dirigente, ya que en ese mismo mes compró el 50% de un automóvil BMW M135 XDrive, tasado en unos US$ 70.000, pese a que ya poseía una camioneta utilitaria de alta gama.

La compra millonaria no es el único frente judicial que enfrenta la referente kirchnerista. La Justicia investiga un contrato firmado entre la UOM y la firma USEM S.A. en febrero de 2023 —durante la gestión de Abel Furlán en el gremio—, a través del cual la empresa comenzó a administrar aportes de los trabajadores metalúrgicos quedándose con un porcentaje que le reportaría ganancias millonarias mensuales.

De acuerdo con los registros societarios, Calle participó en la creación de dicha empresa en diciembre de 2022 y figura como vicepresidenta de la firma.

La defensa de la dirigente

Ante la repercusión del caso, María Soledad Calle rompió el silencio y negó de manera categórica las acusaciones en su contra.

"No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asigna, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida", se defendió la dirigente en declaraciones periodísticas.

Perfil político y cercanía con el kirchnerismo

Oriunda de la localidad bonaerense de Campana —donde supo desempeñarse como concejal y construir su base política—, Calle ha exhibido históricamente su alineamiento con el espacio kirchnerista.

En sus redes sociales abundan las muestras de apoyo a Cristina Kirchner, imágenes de encuentros en el Senado y mensajes de respaldo a figuras del peronismo como Axel Kicillof y Sergio Massa. Hoy, su rol como presidenta de una federación sindical para América Latina y el Caribe contrasta con las sospechas judiciales por sus recientes movimientos patrimoniales.