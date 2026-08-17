Fin de semana largo: viajó más de un millón de turistas en todo el país con un gasto de $245.000 millones

El fin de semana largo por el feriado del 17 de agosto movilizó a más de un millón de turistas en todo el país y generó un impacto económico de casi $246.000 millones. Sin embargo, detrás del fuerte movimiento turístico aparece un dato que refleja el contexto económico: los viajeros permanecieron menos tiempo y redujeron su gasto en términos reales.

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Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), al que accedió Agencia Noticias Argentinas, 1.074.171 personas viajaron durante las tres jornadas y realizaron un gasto promedio diario de $114.464 por visitante .

En total, el movimiento turístico representó un impacto económico directo de $245.907 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.

El comportamiento registrado durante este fin de semana largo mostró una tendencia que se viene observando en el turismo: viajes más breves y un consumo más selectivo.

En comparación con el mismo fin de semana de 2023, último año en el que el 17 de agosto formó parte de un fin de semana largo, el gasto total cayó 6,3% en términos reales .

La estadía promedio también se redujo un 13%, al pasar de 2,3 días en 2023 a apenas 2 días este año. En tanto, el gasto diario por turista fue 13,2% menor al de aquel período, una vez descontado el efecto de la inflación.

Desde CAME describieron el comportamiento como una combinación de viajes cortos, decisiones de último momento y mayor selectividad a la hora de consumir.

Las reservas comenzaron moderadas y aumentaron sobre la fecha, principalmente por el impulso del turismo de cercanía y las excursiones por el día.

Bariloche y Santiago del Estero tuvieron ocupación plena

El nivel de ocupación hotelera fue dispar según el destino. Entre los mejores resultados se ubicaron Bariloche, en Río Negro, y el conglomerado Santiago del Estero-La Banda, que alcanzaron el 100% de ocupación.

En el extremo opuesto, los principales destinos de la Costa Atlántica bonaerense registraron niveles más moderados: Mar del Plata y Pinamar tuvieron entre 45% y 47% de ocupación.

Los destinos que lograron combinar turismo con eventos culturales, deportivos o actividades vinculadas a la nieve fueron los que mostraron un mejor desempeño.

Cuánto movió el turismo en lo que va de 2026

El fin de semana de San Martín se sumó a un año que ya acumula siete fines de semana largos. En ese período, viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días.

El gasto diario promedio acumulado durante 2026 se ubica en $110.300, mientras que el impacto económico total asciende a $3,08 billones.

El último fin de semana largo representó el 9,3% del total de viajeros registrados en el año.

Cómo fue el movimiento turístico en San Juan

En San Juan, el movimiento estuvo impulsado principalmente por las competencias deportivas de alcance nacional y por la actividad turística en el Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos de la provincia.

El comportamiento provincial se inscribió así en una tendencia nacional marcada por el turismo de cercanía y las escapadas breves, con visitantes que priorizaron actividades puntuales y ajustaron sus gastos durante la estadía.