La metalurgia volvió a caer en julio: la producción se hundió 4,4% y la capacidad instalada quedó por debajo del 40%

La industria metalúrgica argentina continúa atravesando uno de sus momentos más complejos. En julio, la producción del sector registró una caída interanual del 4,4% y acumuló un retroceso del 5,5% en los primeros siete meses del año, según el informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

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En comparación con junio, la actividad mostró una leve mejora de apenas 0,1%, un dato insuficiente para modificar el escenario de estancamiento que atraviesa la industria, marcado por la debilidad de la demanda y bajos niveles de utilización del aparato productivo.

Uno de los indicadores que más preocupa al sector es el nivel de utilización de la capacidad instalada. En julio se ubicó en apenas 39,2%, seis puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2025.

El dato implica que las empresas metalúrgicas utilizaron menos de cuatro de cada diez unidades productivas disponibles, un registro que Adimra ubicó entre los más bajos de los últimos años y comparable con los niveles observados tras la pandemia de 2020.

La caída alcanzó a casi todas las ramas de actividad. Bienes de Capital encabezó el retroceso con una baja del 9,5%, seguido por Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%), Equipamiento Médico (-3,9%), Carrocerías y Remolques (-3,4%), Otros Productos de Metal (-1,7%) y Fundición (-1,5%).

Autopartes fue el único segmento que mostró una mejora interanual, con un crecimiento del 1,9%, aunque el sector todavía acumula una contracción del 3,1% en los últimos seis meses.

Construcción, minería y consumo final, entre los sectores más golpeados

El deterioro también se reflejó en las cadenas de valor vinculadas a la metalurgia. Todas registraron caídas por segundo mes consecutivo.

El segmento de Consumo Final fue el más afectado, con un descenso del 9,6%, seguido por Construcción (-8,2%), Agrícola (-7,9%) y Minería (-6,4%). También retrocedieron Petróleo y Gas (-4,4%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y Bebidas (-2,6%) y Automotriz (-1,1%).

En el plano geográfico, Córdoba presentó la mayor caída entre las principales provincias industriales, con un retroceso del 7,9%, impulsado por la baja en maquinaria agrícola y autopartes. Buenos Aires cayó 5,8%, mientras que Mendoza y Entre Ríos registraron descensos de 4,6% y 4,2%, respectivamente. Santa Fe mostró la contracción más moderada, del 3,8%.

Empleo en baja y expectativas de cautela

La desaceleración de la actividad también impactó sobre el empleo. Las empresas relevadas por Adimra informaron una reducción interanual del 2,2% en los puestos de trabajo y una baja de 0,2% respecto de junio.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco anticipan una recuperación inmediata: siete de cada diez firmas señalaron que no esperan cambios en sus niveles de producción durante el próximo trimestre.

El presidente de Adimra, Elio Del Ré, afirmó que “la producción metalúrgica continúa estancada, con índices de productividad históricamente bajos” y advirtió que persiste una retracción de la demanda que afecta a las distintas actividades industriales.

Con una capacidad instalada en mínimos históricos y un mercado interno debilitado, la metalurgia enfrenta un escenario de cautela que, por ahora, no muestra señales claras de reactivación.