    • 17 de agosto de 2026 - 16:07

    El riesgo país volvió a subir y quedó al borde de los 500 puntos por la caída de los bonos

    El indicador de JP Morgan trepó hasta los 486 puntos básicos mientras los títulos argentinos retrocedieron en Wall Street. Es el nivel más alto desde junio.

    El riesgo país subió a 486 puntos y se acerca a los 500.

    El riesgo país subió a 486 puntos y se acerca a los 500.

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    El riesgo país argentino volvió a subir este lunes 17 de agosto y alcanzó los 486 puntos básicos, en una jornada marcada por nuevas caídas de los bonos soberanos en Wall Street y sin operaciones en el mercado financiero local debido al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

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    La referencia corresponde a las operaciones registradas alrededor de las 14.50. Para ese momento, el índice elaborado por JP Morgan sumaba cerca de 11 unidades respecto de la rueda anterior y quedaba a apenas 14 puntos de la barrera de los 500. Se trata, además, de su mayor nivel desde el 10 de junio.

    La presión llegó de la mano de los títulos públicos argentinos en dólares. Los bonos mostraban retrocesos promedio cercanos al 0,4%, aunque durante algunos momentos de la rueda las bajas llegaron hasta el 0,8%.

    El riesgo país subió unos 50 puntos en agosto

    El movimiento de este lunes profundizó una tendencia que comenzó a tomar fuerza durante las últimas semanas. Los Bonares y Globales acumulan en agosto una caída promedio cercana al 2,5%, mientras que el riesgo país avanzó alrededor de 50 puntos básicos en lo que va del mes.

    El pasado viernes 14, el indicador había terminado en 480 puntos, después de dos semanas negativas para diferentes activos argentinos. Este lunes volvió a avanzar y se acercó nuevamente a una zona que había logrado dejar atrás meses atrás.

    La jornada tuvo una particularidad: mientras la Bolsa porteña y el mercado cambiario oficial permanecieron cerrados por el feriado nacional, los activos argentinos que cotizan en Nueva York continuaron operando con normalidad. Esto hizo que la atención estuviera concentrada exclusivamente en Wall Street.

    También las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos mostraron una mayoría de bajas, dentro de un escenario internacional de mayor cautela. A esto se sumó la volatilidad del petróleo, que volvió a acercarse a los US$90 por barril en medio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

    Qué significa que suba el riesgo país

    El riesgo país mide, de manera simplificada, cuánto rendimiento adicional exigen los inversores para prestarles dinero a países como Argentina en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, utilizados como referencia internacional.

    Por eso, cuando los bonos argentinos bajan de precio y aumenta el rendimiento que ofrecen, generalmente el riesgo país sube. Un índice más elevado implica una mayor percepción de riesgo y un costo potencial de financiamiento más alto para el país.

    El dato resulta especialmente seguido por el mercado porque Argentina busca recuperar progresivamente el acceso al financiamiento internacional. En mayo, cuando el indicador había perforado los 500 puntos, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que un nivel cercano a 250 puntos básicos sería más apropiado para evaluar una eventual vuelta a los mercados internacionales de deuda.

    Con los 486 puntos registrados durante la rueda de este lunes, la atención quedará ahora puesta en la reacción de los bonos cuando este martes vuelva a operar normalmente el mercado argentino y en si el indicador logra alejarse o continúa acercándose a la barrera de los 500 puntos.

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