    • 2 de octubre de 2026 - 17:01

    Luis Caputo en el Coloquio de IDEA: adjudicó la suba del riesgo país a un "shock externo" y al "temor a volver al infierno" en 2027

    El ministro de Economía atribuyó el incremento del índice a un contexto internacional adverso y a la incertidumbre electoral de cara a 2027.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la suba del riesgo país se dio en gran parte por el "temor a volver al infierno" que existe en la previa de las elecciones de 2027 y por un "shock externo bastante brutal".

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    "Hubo una suba importante. Estamos en 600 puntos y la mitad hay que atribuirla al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado poco. Pero no es solo eso, también ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno", resaltó Caputo.

    El funcionario nacional participó del 62 Coloquio de IDEA a través de una entrevista grabada con anticipación, ya que se encuentra en París, Francia, en el marco de la Argentina week junto al presidente Javier Milei. "Pensar que se va a volver al pasado es una subestimación al pueblo argentino. No creemos que vaya a pasar", consideró el titular del Palacio de Hacienda.

    Ratificación del rumbo, rechazo a una devaluación y reformas pendientes

    Ante los empresarios reunidos en IDEA, Caputo aseguró que el Gobierno va a "continuar de la misma manera, hay muchas más reformas viniendo", entre las que nombró: "Continuar bajando impuestos, regulaciones, infraestructura y bajando el costo financiero".

    Además, sostuvo que la Casa Rosada no quiere que la moneda "se siga devaluando", porque a su entender "la devaluación es solo sueldos miserables para la gente". En esa línea, enfatizó: "Este es el camino a seguir y, si miras los países vecinos, es el camino correcto. Además, la Argentina tiene mayores recursos naturales y de capital humano".

    Por último, al referirse a una eventual reforma previsional, señaló que será "la última" de las modificaciones, ya que hay que "entender los recursos con los que el país cuenta". Al respecto, consideró que la medida es necesaria porque "cayó la natalidad y porque el kirchnerismo sumó una gran cantidad de jubilados" sin aportes previos.

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