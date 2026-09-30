    • 30 de septiembre de 2026 - 17:19

    Dólar hoy: el oficial bajó por tercer día consecutivo y en San Juan cerró a $1.580

    El mayorista cayó $5 y terminó en $1.517, mientras que en San Juan el dólar se ubicó en $1.520 para la compra y $1.580 para la venta. En el Banco Nación, el minorista se mantuvo en $1.540.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar oficial volvió a bajar este miércoles y registró su tercera caída consecutiva, en una jornada marcada por un fuerte incremento en el volumen de operaciones. El tipo de cambio mayorista retrocedió $5 y cerró en $1.517, mientras que en el acumulado de septiembre avanzó apenas 0,6%, muy por debajo de la inflación esperada para el mes.

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    En el segmento minorista, el dólar se mantuvo en $1.540 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.539,87. Entre los tipos de cambio paralelos, el dólar blue permaneció en $1.560, el MEP bajó a $1.543,39 y el contado con liquidación (CCL) retrocedió hasta $1.612,70.

    A cuánto cerró el dólar en San Juan

    En San Juan, el dólar cerró este miércoles a $1.520 para la compra y $1.580 para la venta, según la cotización registrada en el mercado local.

    Uno de los datos destacados de la jornada fue el salto en el volumen operado, que alcanzó los US$1.029 millones. Según el analista financiero Javier Giordano, se trató del segundo registro más elevado de la actual gestión, solamente superado por el volumen del 14 de marzo de 2025.

    La evolución del dólar durante septiembre contrasta con las expectativas de inflación. Las consultoras estiman que el IPC se mantendría por debajo del 2%, aunque con una leve aceleración respecto del 1,7% registrado en agosto. De esta manera, el tipo de cambio acumula un incremento significativamente menor durante el mes.

    La liquidación del agro y la oferta de dólares

    Entre los factores que contribuyeron a contener la cotización aparece la importante liquidación del sector agroexportador. De acuerdo con datos citados por Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, hasta el lunes el sector había vendido US$2.946,2 millones durante septiembre, el segundo registro mensual más elevado del año.

    A su vez, Amílcar Collante, de Profit Consultores, estimó que todavía existe un potencial de liquidación del agro cercano a US$19.000 millones, un flujo que podría darle margen al Banco Central para sumar reservas sin generar una presión significativa sobre el tipo de cambio.

    A esto se suma la menor liquidez en pesos y un ritmo más moderado de compras de dólares por parte del BCRA. Durante septiembre, las adquisiciones del organismo fueron acotadas durante buena parte del mes, aunque este martes compró US$70 millones y llevó el acumulado mensual a aproximadamente US$313 millones.

    Luis Caputo ratificó la política monetaria

    En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el Gobierno mantendrá una política monetaria restrictiva y descartó una expansión de la cantidad de pesos como herramienta para impulsar la actividad económica.

    Durante el CFO Summit, Caputo sostuvo que la base monetaria prácticamente no creció durante el último año y remarcó que la cantidad de pesos disponible es limitada. Sus declaraciones fueron seguidas de cerca por el mercado debido a su impacto sobre las expectativas cambiarias.

    El ministro también mencionó los recursos con los que, según sus cálculos, cuenta el Gobierno ante un eventual aumento de la demanda de dólares. Enumeró US$40.000 millones correspondientes a swaps con China y Estados Unidos, US$20.000 millones por compras de reservas durante este año y otros US$15.000 millones mediante el mercado de futuros.

    En total, Caputo estimó un poder de fuego de US$75.000 millones, al que agregó los ingresos que el Gobierno espera para 2027 a partir de proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del superávit comercial.

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