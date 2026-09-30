    • 30 de septiembre de 2026 - 10:24

    Crecimiento sin empleo: en la era Milei, la economía avanzó 5,6%, pero se perdieron casi 330.000 puestos registrados

    Un informe del Centro RA de la UBA detectó una fuerte brecha entre actividad y empleo desde noviembre de 2023. Ocho de los diez sectores que más crecieron redujeron puestos o generaron muy pocos.

    Ocho de los diez sectores que más crecieron redujeron puestos o generaron muy pocos.

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    La economía argentina acumuló un crecimiento del 5,6% desde noviembre de 2023, pero esa expansión no se tradujo en una mejora equivalente del empleo formal. En el mismo período se perdieron 329.667 puestos asalariados registrados, según un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Centro RA), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

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    El dato central del relevamiento es que ocho de los diez sectores con mayor crecimiento durante la gestión de Javier Milei redujeron empleo o mostraron una capacidad muy limitada para sumar trabajadores. El estudio advierte así sobre una disociación entre la recuperación de determinadas actividades productivas y la creación de puestos laborales.

    Los sectores vinculados con las exportaciones, la generación de divisas y la explotación de recursos naturales encabezaron el crecimiento. El agro acumuló una expansión del 40%, la intermediación financiera del 19% y minas y canteras del 16%. Sin embargo, el avance de la actividad no fue acompañado por una expansión similar del empleo.

    Minería creció, pero perdió más de 5.000 puestos

    Uno de los casos más llamativos aparece en minas y canteras. A pesar de ubicarse entre las ramas de mejor desempeño, el sector perdió 5.200 empleos registrados durante el último año, al pasar de aproximadamente 92.000 trabajadores a 86.800 en marzo de 2026.

    El agro, en tanto, logró recuperar actividad después del impacto de la sequía de 2023, pero sumó solamente 1.700 empleos interanuales y representa el 5,2% del empleo privado registrado. La intermediación financiera redujo su dotación de personal en 3,7%.

    En conjunto, agro y minería tuvieron un saldo negativo de 3.500 puestos de trabajo en los últimos doce meses, pese a encontrarse entre las actividades con mayor crecimiento relativo.

    Industria, entre las más golpeadas

    El escenario es más adverso entre las actividades ligadas al consumo y al mercado interno. La industria manufacturera acumula una caída de actividad del 8% y perdió más de 80.000 empleos registrados desde noviembre de 2023. Además, según el estudio, encadena 18 meses consecutivos de retrocesos en materia laboral.

    El comercio también mostró dificultades: su actividad cayó 4% y el empleo se redujo 1,9% interanual. La construcción, en cambio, mostró una recuperación del 2,2% en el primer semestre de 2026, aunque todavía arrastra el fuerte impacto de los períodos anteriores.

    En términos generales, a marzo de 2026 el empleo privado registrado cayó 1,5% interanual, lo que equivale a alrededor de 96.700 puestos menos en un año.

    Un crecimiento con fuertes diferencias entre sectores

    El informe remarca que la recuperación económica presenta una marcada heterogeneidad. Las provincias con fuerte presencia de hidrocarburos, minería o agro, como Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta y Santa Fe, aparecen relativamente favorecidas por la estructura actual de crecimiento, mientras que los grandes centros urbanos más vinculados con industria y consumo interno enfrentan mayores dificultades.

    La conclusión del Centro RA es que los sectores que actualmente muestran mayor dinamismo no tienen por sí solos la capacidad suficiente para compensar el deterioro del empleo en las actividades que concentran más trabajadores. El informe plantea como desafío fortalecer los encadenamientos con proveedores locales, la inversión y la generación de empleo directo e indirecto.

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