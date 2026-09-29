Otra vez cayó la industria: cuáles fueron los sectores más golpeados en agosto

La actividad industrial volvió a mostrar números negativos en agosto y profundizó un escenario de debilidad que atraviesa buena parte de los sectores productivos. Según la estimación preliminar del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la producción cayó 0,3% frente a julio y 5,7% en comparación con agosto de 2025.
Con el último resultado, la industria acumuló entre enero y agosto una contracción del 3% respecto del mismo período del año pasado. La comparación con años anteriores muestra una brecha aún mayor: el nivel general de actividad se mantiene alrededor de 11% por debajo de los registros de 2022 y 2023.
El informe de la UIA atribuyó la caída acumulada, entre otros factores, al deterioro de la demanda interna, el menor dinamismo de la inversión productiva y la baja actividad vinculada con la obra pública. Los indicadores adelantados de agosto mostraron retrocesos en construcción, acero, metalmecánica y varios segmentos de alimentos y bebidas.
Los sectores más golpeados
Entre los principales rubros que mostraron señales negativas aparecen:
- Construcción: los despachos de cemento retrocedieron 5,1% mensual y las ventas de insumos medidas por el Índice Construya bajaron 3,1%. En comparación con 2022, ambos indicadores permanecen 26% y 31% por debajo, respectivamente.
- Acero: la producción cayó 6,7% durante agosto. Aunque acumula una mejora frente a 2025, todavía se encuentra 12% por debajo del nivel de 2022.
- Metalmecánica: registró una baja mensual de 3,9% y acumula una contracción del 5,6% en los primeros ocho meses del año. Su producción continúa 18% por debajo de 2022.
- Bebidas: la producción se redujo 8,5% en agosto y acumula una caída del 3,5% durante el año.
- Carne vacuna: la faena bajó 1,9% mensual y acumula un retroceso del 6,4% en los primeros ocho meses.
- Bienes durables y semidurables: durante los primeros siete meses acumularon una contracción del 21%, con bajas en electrodomésticos, equipos informáticos, telecomunicaciones y otros bienes para el hogar.
- Textil, indumentaria y calzado: prendas de vestir, cuero y calzado acumularon una caída del 14%, mientras que el sector textil registró una baja acumulada del 22,6%, según los datos relevados por la UIA.
El informe señaló que los bienes durables y semidurables fueron el componente que más incidió negativamente sobre la actividad industrial durante los primeros siete meses del año, con una contribución negativa de 1,7 puntos porcentuales. La UIA relacionó ese desempeño con una menor demanda interna y una mayor presencia de productos importados.
La industria automotriz repuntó, pero sigue debajo de 2025
En medio de las bajas hubo algunas excepciones. La producción automotriz creció 6,3% frente a julio, después de dos meses consecutivos de retroceso. Sin embargo, el repunte mensual todavía no logra compensar el desempeño acumulado: entre enero y agosto la fabricación de vehículos se mantiene 17% por debajo del mismo período de 2025 y 19% debajo de 2022.
También mostró una mejora la molienda de oleaginosas, con un aumento mensual del 8,6%, mientras que la refinación de petróleo fue otro de los sectores que consiguió sostener números positivos durante el año, favorecida por la actividad de Vaca Muerta.
El consumo masivo de primera necesidad fue el único de los grandes bloques industriales que logró mantener un saldo acumulado positivo durante los primeros siete meses, con un crecimiento cercano al 1%, impulsado principalmente por productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza, además de edición e impresión.
El próximo dato oficial del INDEC permitirá confirmar la evolución de agosto. En julio, el organismo había informado una caída industrial del 5% frente a junio y del 4,9% interanual, con retrocesos en 12 de los 16 sectores que componen el índice.