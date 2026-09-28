    • 28 de septiembre de 2026 - 15:53

    Alerta en los mercados: el riesgo país superó los 640 puntos y marcó un máximo anual

    El indicador de JP Morgan llegó a 642 puntos básicos, su nivel más alto de 2026, y acumula una suba de 25,2% en septiembre.

    El riesgo país alcanzó este lunes su nivel más alto en lo que va del año.

    El riesgo país alcanzó este lunes su nivel más alto en lo que va del año.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El riesgo país argentino volvió a subir este lunes y alcanzó los 642 puntos básicos, el registro más alto en lo que va de 2026. El indicador elaborado por JP Morgan superó los máximos que había marcado a fines de marzo y se ubicó en valores que no se observaban desde principios de diciembre de 2025.

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    La escalada se profundizó durante septiembre. De acuerdo con los datos difundidos este lunes, el índice acumula un incremento de 25,2% en lo que va del mes, una variación que volvió a poner el foco sobre la percepción de riesgo de los activos argentinos.

    El riesgo país mide la diferencia entre la tasa que pagan los bonos de un país y la de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, tomados como referencia internacional. En términos prácticos, cuanto más alto se encuentra el indicador, mayor es la sobretasa que debería afrontar la Argentina para financiarse en los mercados internacionales.

    Por qué volvió a subir el riesgo país

    Según analistas citados por TN, detrás del movimiento aparecen una combinación de factores externos e internos. En el plano internacional, la reciente suba de las tasas de interés de Estados Unidos elevó la base sobre la que JP Morgan calcula el índice y generó mayor presión sobre los activos de economías emergentes.

    A nivel local, los especialistas mencionaron como elementos relevantes los últimos datos de actividad económica. Entre ellos aparecen la caída del PBI durante el segundo trimestre, el desempeño de la actividad en julio, el aumento del desempleo y los últimos indicadores de pobreza. Esos factores forman parte del análisis que realizan los inversores al momento de evaluar el riesgo de los bonos argentinos.

    Desde el Gobierno, en cambio, atribuyeron buena parte de la suba del indicador al contexto internacional de mayor inestabilidad y esperan que la presión pueda disminuir durante los próximos meses. Esa explicación convive con la lectura de analistas privados que asignan un peso creciente a los factores internos.

    Con los 642 puntos alcanzados este lunes, el riesgo país superó todos los registros previos de 2026 y quedó nuevamente en niveles similares a los observados a comienzos de diciembre del año pasado.

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