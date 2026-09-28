Si tenés $2 millones, podés invertirlos y ganar $81.368 en 90 días

Un plazo fijo de $2.000.000 a 90 días genera ganancias diferentes según el banco y el canal utilizado para constituirlo. En Banco Nación , por ejemplo, la tasa para una operación realizada por sucursal es de 16,50% nominal anual , mientras que por el canal electrónico llega al 19,50% .

La diferencia de tres puntos en la TNA parece pequeña cuando se mira solamente el porcentaje, pero representa casi $14.800 adicionales de intereses durante los 90 días para el mismo capital.

Con una TNA de 16,50% , un depósito de $2.000.000 durante 90 días genera aproximadamente $81.368 de intereses . Al vencimiento, el ahorrista recuperaría $2.081.368 entre capital e intereses.

Si la misma colocación se realiza por el canal electrónico de Banco Nación, con una TNA de 19,50% , el interés sube a $96.164 y el monto final llega a $1.096.164. La diferencia entre ambas alternativas es de $14.794 en 90 días .

Es decir, el ahorrista obtiene un rendimiento mayor sin modificar el monto ni el plazo, simplemente por utilizar un canal diferente dentro de la misma entidad. El motivo principal por el cual los bancos pagan más a través de sus canales digitales es para incentivar el uso de estos últimos, ya qu etienen un menor costo asociado.

Qué bancos ofrecen las tasas más altas

El Banco Central dispone de un comparador oficial que permite consultar las tasas informadas por las entidades para plazos fijos online. La herramienta contempla los diez bancos con mayor volumen de depósitos y también incorpora las entidades que informan tasas para no clientes.

Entre las principales entidades relevadas aparecen Banco Provincia, Banco Macro, BBVA, Credicoop, ICBC, Galicia, Banco Ciudad, Santander y Banco Patagonia, con diferencias que pueden modificar el rendimiento final de una colocación.

Para colocaciones online a 30 días, las tasas informadas son de 21% para Banco Provincia, 19,5% para Banco Macro, 19% para BBVA, 18,5% para Credicoop, 18,1% para ICBC, 17,25% para Galicia, 17% para Banco Ciudad, 16,5% para Santander y 16% para Banco Patagonia.

Banco Provincia informa además una tasa de hasta 22% para determinados no clientes. No obstante, algunos bancos suelen incrementar la tasa ofrecida al colocar el dinero por un lapso de tiempo mayor.

TNA y TEA no significan lo mismo

Otro punto importante para comparar plazos fijos es distinguir entre Tasa Nominal Anual (TNA) y Tasa Efectiva Anual (TEA):

La TNA funciona como una referencia anual para calcular los intereses de la colocación. En un plazo fijo de 90 días, el rendimiento efectivo del período surge de aplicar esa tasa al tiempo durante el cual queda inmovilizado el dinero.

funciona como una de la colocación. En un plazo fijo de 90 días, el rendimiento efectivo del período surge de aplicar esa tasa al tiempo durante el cual queda inmovilizado el dinero. La TEA, en cambio, contempla el efecto de reinvertir los intereses durante un año. Por eso suele ser superior a la TNA y sirve para comparar alternativas cuando se supone que el capital y los intereses se renuevan periódicamente.

En el caso de Banco Nación, por ejemplo, la TNA de 19,50% para personas humanas a través del canal electrónico en plazos de 90 a 179 días tiene una TEA de 20,98%. La diferencia surge precisamente de considerar la capitalización de los intereses.

Qué pasa si necesitás el dinero antes de los 90 días

La principal ventaja del plazo fijo tradicional es que permite conocer de forma anticipada la tasa que se obtendrá por colocar los fondos en un plazo determinado. Sin embargo, a cambio, el dinero queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento.

Por lo tanto, si una persona sabe que va a necesitar esos $1.000.000 dentro de uno o dos meses, constituir un plazo fijo tradicional a 90 días puede generarle un problema de liquidez.

Es decir, si bien cuenta con el beneficio de que se conoce de forma previa el rendimiento al que se va a acceder, el dinero no tiene liquidez inmediata como ocurre con los fondos comunes de inversión money market o las cuentas remuneradas.

Por último, se debe mirar la relación entre la tasa de interés y la inflación. Cobrar intereses no significa necesariamente ganar poder adquisitivo, ya que, para determinar el rendimiento real, se debe comparar la tasa obtenida durante los 90 días con la evolución de los precios en ese mismo período. Si el resultado de los intereses es más alto se habrá obtenido una ganancia en términos reales y, si resulta más bajo, una pérdida.