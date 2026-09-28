Inquilinos sanjuaninos insistirán un año más para que, por ley, los propietarios cubran la comisión inmobiliaria

Diez años lleva una lucha que año tras año acarrean desde la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos , y es la modificación de la Ley de Corredores Inmobiliarios, puntualmente el apartado que hace referencia a la comisión inmobiliaria , un costo que generalmente tiene el mismo valor que un mes de alquiler y debe ser cubierto por quien alquila a la hora de firmar el contrato. Con la intención que ese canon sea cubierto por los propietarios, se busca que la modificación se debata en Diputados.

Instalar un aire acondicionado en San Juan ronda los $360.000 y la puesta a punto supera los $100.000

Efecto El Niño y tibio movimiento en las ferreterías sanjuaninas: muchas consultas y el foco puesto en el asesoramiento

Así lo aseguró Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos, en contacto con DIARIO DE CUYO. “Hemos llevado el planteo de la comisión inmobiliaria a la Legislatura y hemos tenido oportunidad de hablar con algunos diputados. Las próximas semanas buscaremos llegar a más legisladores para insistir sobre esta problemática” , sostuvo.

Desde el sector sostienen que no es justo que sea el inquilino quien deba afrontar el pago de la comisión, cuando es el propietario del inmueble quien contacta a las inmobiliarias para que gestionen el alquiler del mismo, entendiendo que es abusivo para un actor que de por sí debe afrontar gastos mayores a la hora de planificar una mudanza.

La intención de establecer la modificación vía legal no es nueva. Desde el 2016 se vienen llevando charlas y buscando imponer el tema en agenda, pero no resulta tener el impacto que esperan en la Legislatura, quedando cada año en eso, solo conversaciones, sin materializarse en una discusión en comisiones. Conforme señala Bazán, entiende que hay una falta de voluntad política por entender el impacto que la comisión le genera al inquilino.

Sin embargo, un año más insistirán en que se dé el debate, buscando aliados en distintos bloques para poder avanzar en el reclamo de vieja data.

“No pedimos una ley nueva. Simplemente es una modificación dentro de la Ley de Corredores Inmobiliarios para que se hagan cargo los propietarios”, enfatizó Bazán.

Qué dice la Ley de Corredores Inmobiliarios de San Juan

En San juan los honorarios y las comisiones de los corredores inmobiliarios están regulados de forma legal en la Ley Provincial 8217. La misma establece en el Artículo 7 dentro del Capítulos Derechos y Obligaciones lo siguiente:

“Los Corredores Inmobiliarios gozan de los siguientes derechos:

a) Percibir los honorarios que se pacten con sus clientes. A falta de acuerdo de partes, los aranceles se ajustarán, en forma indicativa, a la siguiente escala:

a.1) Intervención en operaciones de compra y venta de inmuebles, el tres por ciento (3 %) por cada parte sobre el precio de venta;

a.2) En los contratos de alquiler, el valor de un mes de alquiler;

a.3) En los arrendamientos rurales, el valor de un mes de arrendamiento.

a.4) En transferencia de fondos de comercio el 6% (seis %) del precio de la misma;

a.5) En administración de inmuebles dados en locación, el 10% (diez %) sobre los alquileres mensuales percibidos por el Locador.

El derecho a cobrar honorarios por los negocios en los que intervenga, salvo pacto en contrario, surge desde que las partes concluyan el negocio mediado.

La remuneración se debe, aunque la operación no se realice por culpa del o los comitentes, cuando la autorización estuviere por escrito o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargare la conclusión a otra persona o la concluyere por sí mismo.

Interviniendo un solo corredor, éste tendrá derecho a percibir retribución de cada una de las partes; si interviene más de un corredor, cada uno sólo tendrá derecho a exigir remuneración a su comitente; la compartirán quienes intervengan por una misma parte”.

De esta manera, no se establece de manera puntual cuáles de las partes se debe hacer cargo de la comisión, pero es una práctica habitual que sea el inquilino quien deba pagarla, siendo de impacto para el bolsillo.

Lo que se busca desde la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos es que se modifique dicho artículo especificando que la comisión corre por cuenta del propietario del inmueble y no de quién lo va a ocupar. Con una década de lucha sobre el mismo tema, desde el espacio esperan lograr la voluntad política para que el tema sea abordado en el reciento y San Juan se pueda sumar a Buenos Aires y Neuquén, las provincias en las que legislaron las comisiones inmobiliarias de manera local y ampararon a los inquilinos.