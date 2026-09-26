Patentamientos en baja: septiembre cae 13,1% interanual y las terminales apuestan a financiación con tasa 0%

El mercado automotor argentino se encaminaba a cerrar septiembre con un total de 33.424 unidades registradas entre automóviles y comerciales livianos, a falta de cuatro días hábiles para culminar el mes. Las cifras oficiales reflejan una baja interanual del 13,1% en comparación con septiembre de 2025, mientras que la medición mensual frente a agosto muestra una retracción más moderada, del 1,7%.

Este comportamiento confirma la continuidad de la desaceleración en una actividad sumamente sensible al crédito, al ingreso disponible de los hogares y a las condiciones generales de financiamiento. Sin embargo, los analistas recuerdan que la base comparativa ya presentaba atenuantes: en 2025, el clima electoral y el encarecimiento previo de los préstamos habían enfriado la demanda, por lo que el escenario actual prolonga una tendencia ya instalada.

Para mitigar la contracción en los salones de venta, las concesionarias y terminales intensificaron las promociones agresivas, los planes de ahorro y las líneas de financiación especial, destacándose esquemas con tasa 0% .

Según estimaciones del sector, estas operaciones de financiación bonificada implican para las automotrices un quebranto de entre el 12% y el 15% . No obstante, continúan utilizándose como una herramienta indispensable para resultar competitivas frente a las elevadas tasas de los préstamos bancarios tradicionales.

A pesar de estos esfuerzos, las empresas reconocen que el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores y el encarecimiento constante en los costos de mantenimiento y seguros de un vehículo continúan pesando fuertemente sobre la decisión de compra.

Proyecciones y desempeño por marcas y modelos

Entre enero y septiembre, el mercado acumula una baja del 13% frente al mismo periodo de 2025. Con el último trimestre por delante, las proyecciones actualizadas ubican el cierre de 2026 en una horquilla de entre 530.000 y 550.000 unidades (incluyendo vehículos pesados, que representan cerca del 5% de las ventas), por debajo de las 612.000 alcanzadas el año pasado.

El comportamiento comercial muestra asimetrías marcadas: mientras que las terminales con producción nacional profundizan su retroceso por encima de la media, las marcas importadas con especial énfasis en las de origen chino continúan expandiéndose y ganando terreno en el mercado local. En el ranking mensual de septiembre, Toyota lidera con 6.439 patentamientos (19,3% del mercado), seguida por Volkswagen con 3.844 y Ford con 3.521. En el acumulado de enero a septiembre, la marca japonesa también encabeza con 59.706 unidades, escoltada por Volkswagen y Fiat.

En el plano de los modelos, la Toyota Hilux se consolida al frente del año con 23.601 patentamientos (6% del mercado total) y lideró septiembre con 2.477 unidades, seguida por la Ford Ranger (1.510) y la Territory (1.428). Entre las novedades, la Volkswagen Tera ingresó firmemente al top ten mensual con 814 registros (11.476 en el acumulado anual), en contraste con el Peugeot 208, que quedó relegado fuera de los primeros puestos en septiembre. El rumbo del último tramo del año dependerá estrictamente de la capacidad del sector para sostener el crédito y reactivar el consumo interno.