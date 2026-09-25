    • 25 de septiembre de 2026 - 17:46

    El consumo de naftas y gasoil no repunta: el informe de Surtidores confirma una nueva baja interanual

    Según un relevamiento del portal especializado Surtidores, la venta de combustibles cayó un 2,19% interanual en agosto y acumuló siete meses de retracción en el país. El informe detalla que 20 provincias registraron bajas entre ellas San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La contracción en la comercialización de combustibles profundizó su tendencia negativa durante el octavo mes del año. Según los datos difundidos por el portal especializado Surtidores, en agosto se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos de naftas y gasoil en todo el país, lo que representa una baja interanual del 2,19% en comparación con los 1.420.350 metros cúbicos registrados en igual mes de 2025.

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    De esta manera, el sector completó siete meses consecutivos de caídas interanuales en 2026, aunque la contracción mostró una desaceleración respecto a julio, cuando el retroceso había alcanzado el 5,53%. En la lectura intermensual —frente a julio y contemplando meses de igual cantidad de días—, la demanda exhibió una leve recuperación del 0,57%.

    El comportamiento por productos

    El desglose de las operaciones muestra disparidad según el segmento analizado, siendo el gasoil de alta gama el único que logró escapar de los números rojos:

    Gasoil premium: Fue el único producto que creció en la comparación interanual, con un incremento del 2,75%.

    Nafta súper: Acusó el golpe más duro al registrar la mayor caída interanual, con un retroceso del 3,66%.

    Gasoil común: Disminuyó un 3,02%.

    Nafta premium: Acumuló su cuarto mes consecutivo a la baja, marcando una disminución del 2,16%.

    El panorama en San Juan

    En el caso de San Juan, la plaza local operó en sintonía con la tendencia recesiva general y el consumo de combustibles registró una caída del 4,64% en la comparación interanual, reflejando la cautela en el gasto de los automovilistas y la menor tracción de la actividad económica frente al incremento sostenido en las pizarras de los surtidores.

    Mapa federal: 20 provincias en baja y solo cuatro al alza

    El impacto negativo se sintió con fuerza a lo largo del país: 20 de las 24 jurisdicciones relevadas cerraron agosto con números negativos, mientras que apenas cuatro lograron subas interanuales.

    Entre las retracciones más marcadas sobresalieron Santa Cruz (-12,91%), Tierra del Fuego (-10,74%), Mendoza (-9,76%) y Corrientes (-9,51%). Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires experimentó una baja del 5,04%, comercializando 85.263 metros cúbicos.

    En la vereda opuesta, el selecto grupo de distritos que logró crecer estuvo encabezado por Neuquén con un fuerte repunte del 10,37% (impulsado por la actividad hidrocarburífera), seguido por Córdoba (+3,35%), La Pampa (+3,09%) y San Luis (+2,26%)

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