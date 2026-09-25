    • 25 de septiembre de 2026 - 17:22

    ¿Plazo fijo o billetera virtual? Cuánto rinde cada opción

    Las tasas volvieron a moverse y ampliaron la diferencia entre bancos y billeteras virtuales. Cuánto genera cada instrumento financiero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las tasas en pesos volvieron a moverse y ampliaron las diferencias entre los productos disponibles para hacer rendir el dinero de forma conservadora. Por lo tanto, un mismo capital puede generar resultados distintos según el banco elegido o el instrumento utilizado.

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    No obstante, hay importantes diferencias entre estos instrumentos. En el caso del plazo fijo tradicional establece una tasa al momento de constituirse y exige esperar al vencimiento para recuperar el dinero, mientras que las cuentas remuneradas y los fondos de la mayoría de las billeteras virtuales tienen liquidez inmediata.

    Plazo fijo cuánto genera a 30 días

    El Banco Central ofrece un comparador que informa las tasas nominales anuales de los distintos bancos para colocaciones online a 30 días.

    En los valores relevados durante septiembre, aparecen tasas del 18,75% en Banco Nación, 21% en Banco Provincia para determinadas condiciones y hasta 24% en Reba. En el caso de Nación, la propia entidad informa actualmente una TNA del 18,75% para personas humanas que constituyan el plazo fijo por canal electrónico entre 30 y 59 días.

    Con esas tasas, una colocación de $500.000 durante 30 días deja aproximadamente $7.705 de intereses con una TNA de 18,75%; unos $8.630 con una tasa del 21%; y cerca de $9.863 con una TNA del 24%. Son cálculos aproximados sobre la tasa nominal anual y 30 días.

    La diferencia entre colocar esos mismos $500.000 al 18,75% o al 24% ronda los $2.158 en un solo mes.

    Billeteras virtuales cuánto pagan por tener los pesos disponibles

    Las billeteras ofrecen una lógica diferente. La mayoría permite que el dinero esté disponible para pagos y transferencias mientras genera un rendimiento. Entre los instrumentos más comunes en las que estas permiten invertir se encuentran las cuentas remuneradas y los fondos comunes de inversión, por lo que no todas funcionan de la misma manera.

    En septiembre, muchas variables superiores al 20% anual (TNA) en varias alternativas:

    • Global66 22,34%
    • Lemon 21,17%
    • Ualintec 20,73%
    • Adcap 20,63%
    • Prex 20,56%

    Es importante tener presente que este rendimiento corresponde a fondos, por lo que el resultado puede cambiar día a día, a diferencia de la tasa de un plazo fijo tradicional.

    También se debe tener en cuenta que existen diferencias en los límites y condiciones. Por ejemplo, algunas plataformas remuneran hasta determinado saldo, aplican tasas promocionales o modifican el rendimiento según el tipo de cuenta.

    La diferencia entre plazo fijo y billetera está en la liquidez

    En un plazo fijo tradicional, la persona conoce de forma anticipada la tasa correspondiente al momento de constituir la operación y debe mantener el dinero hasta el vencimiento para cobrar el capital más los intereses.

    Se trata de una de las principales características del instrumento: a cambio de resignar disponibilidad durante ese período, el rendimiento queda determinado desde el comienzo. En cambio, en las billeteras virtuales, el rendimiento varía y depende en gran parte dle instrumento elegido. Asimismo, en la mayoría de los casos ofrecen liquidez inmediata.

    Qué tener en cuenta antes de constituir un plazo fijo

    La TNA es apenas uno de los datos que conviene observar. También importa cuánto tiempo permanecerá invertido el dinero, si es probable que se necesiten los fondos antes del vencimiento, qué saldo máximo recibe remuneración y si la tasa es fija, variable o promocional.

    En el caso de los plazos fijos, además, la tasa informada por el BCRA puede variar según el monto y el plazo. En las billeteras y fondos, las condiciones cambian con frecuencia y el rendimiento informado no necesariamente se mantiene durante todo el período.

    Por lo tanto, para una persona que sabe que no necesitará los pesos durante 30 días, el dato central puede ser la tasa que logra asegurar. En cambio, aquellos que necesitan mantener el dinero disponible, la liquidez se transforma en un componente fundamental en la decisión.

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