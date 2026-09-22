Plazo fijo: por qué podés perder $6.000 en un mes

La tasa que ofrecen los bancos por un plazo fijo en pesos puede generar diferencias importantes para los ahorristas. Una colocación de $1 millón durante 30 días puede dejar rendimientos muy distintos según la entidad elegida y la tasa nominal anual vigente.

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El 17 de septiembre el Banco Central (BCRA) emitía una tasa del 23,5% permitía obtener alrededor de $19.315 de intereses, mientras que una del 16% generaba unos $13.151, una diferencia de aproximadamente $6.164 en un solo mes .

Entre las tasas relevadas el 17 de septiembre aparecían entidades con rendimientos del 23,5% de TNA , mientras que otros bancos ofrecían porcentajes inferiores. Entre los bancos de mayor volumen, el relevamiento incluía propuestas de 21% para Banco Provincia, 19,5% para BBVA y Macro, 18,75% para Nación, 17,25% para Galicia, 16,5% para Santander y 16% para Patagonia.

Con una TNA del 23,5% , el millón de pesos genera aproximadamente $19.315 en 30 días. En cambio, con una tasa del 16%, el rendimiento ronda los $13.151. La diferencia de unos $6.164 surge sin modificar el capital inicial ni el plazo, cambia únicamente la tasa aplicada a la colocación.

La dispersión entre las tasas ofrecidas por los bancos hace que comparar antes de constituir un plazo fijo pueda tener un impacto directo sobre los intereses obtenidos. El BCRA cuenta con un comparador de tasas de plazos fijos online que permite observar las propuestas de distintas entidades y distinguir, cuando corresponde, entre clientes y no clientes.

El organismo aclara que las tasas pueden cambiar para distintos montos o plazos. Por eso, el porcentaje utilizado para hacer una comparación sobre $1 millón debe tomarse como referencia y verificarse al momento de realizar la operación. Además, las entidades actualizan las condiciones de sus productos.

La diferencia también adquiere mayor importancia cuando el capital es más elevado o cuando el ahorrista repite la colocación durante varios meses. En ese caso, unos puntos de TNA pueden representar una suma considerable de intereses adicionales, aunque el resultado final dependerá de las tasas disponibles en cada renovación.

Cómo hacer un plazo fijo sin ser cliente del banco

Una de las alternativas que tienen los ahorristas es constituir un plazo fijo online en un banco donde no tienen una cuenta. El BCRA permite esta operatoria para las entidades que ofrecen depósitos a no clientes, de manera que una persona puede comparar las tasas y elegir una institución diferente de aquella en la que habitualmente opera.

En estos casos, el dinero se debita de la cuenta bancaria de origen y queda colocado durante el período pactado. Al vencimiento, el capital más los intereses vuelven a esa cuenta de origen, según las condiciones de la operatoria. El BCRA señala además que esta modalidad no implica costos adicionales para el usuario.

Para iniciar el trámite, el ahorrista puede consultar el comparador oficial del BCRA, revisar las tasas vigentes y seleccionar una entidad que acepte depósitos de no clientes. Desde allí se continúa el proceso mediante los canales digitales indicados por el banco elegido.

Una diferencia de $6.000 que aparece por comparar

El ejemplo de $1 millón permite dimensionar el impacto de elegir una tasa en lugar de otra. Colocar ese capital al 23,5% de TNA genera unos $19.315 en intereses durante 30 días, mientras que hacerlo al 16% deja aproximadamente $13.151.

La diferencia llega así a $6.164 por cada millón de pesos en un solo mes. Si el capital fuera de $5 millones y se mantuvieran esas mismas tasas y condiciones, la brecha mensual sería superior a $30.000, aunque las tasas reales pueden modificarse y deben comprobarse antes de cada operación.

Por eso, antes de constituir un depósito conviene comparar las propuestas disponibles, revisar si la tasa corresponde a clientes o no clientes y calcular cuánto dinero se recibirá al vencimiento. El BCRA mantiene un comparador oficial que reúne las tasas informadas por las entidades y permite consultar las alternativas disponibles.

Qué pagan los bancos con mayor volumen de depósitos

Dentro de las diez entidades de mayor peso en el sistema financiero, las propuestas presentan variaciones intermedias que también marcan diferencias para los ahorristas:

Banco Provincia: ofrece un 21% de TNA para clientes (unos $17.260 mensuales) y trepa al 22% para no clientes (cerca de $18.082).

Banco BBVA: informa una TNA del 19,5%, con un rendimiento aproximado de $16.027.

Banco Nación: se ubica en el 18,75%, permitiendo obtener cerca de $15.411 de intereses.

Banco Galicia: ofrece una tasa del 17,25%, equivalente a unos $14.178 mensuales.

A la hora de constituir un depósito, los analistas recuerdan que no es requisito obligatorio ser cliente previo para operar de manera online en la mayoría de las entidades, por lo que comparar las tasas vigentes en el portal del BCRA es clave para optimizar el rendimiento del capital.