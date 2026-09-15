    • 15 de septiembre de 2026 - 11:30

    Plazo fijo hoy: cuánto dinero obtenés en 30 días si invertís $1.000.000

    Conocé cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días en un plazo fijo. Repasamos las tasas de los principales bancos para maximizar ahorros.

    Plazo fijo hoy.
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    Tras la desregulación de las tasas mínimas de interés dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades bancarias ofrecen rendimientos dispares para atraer a los ahorristas. Frente a este escenario, el clásico plazo fijo a 30 días se mantiene como una de las opciones más elegidas para intentar resguardar el poder adquisitivo.

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    Las tasas más altas del mercado

    En la actualidad, los rendimientos más altos se encuentran en firmas más pequeñas que buscan captar liquidez rápidamente. Si un ahorrista decide invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en instituciones que lideran el ranking con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24%, como es el caso de Reba Compañía Financiera, obtendrá una ganancia neta de $19.726. De esta manera, al finalizar el mes, el monto total depositado en su cuenta será de $1.019.726.

    El rendimiento en los bancos tradicionales

    Por su parte, las entidades bancarias con mayor volumen de depósitos ofrecen cifras un poco más conservadoras pero igualmente demandadas por sus clientes históricos. Dentro de este segmento, el Banco Provincia lidera con una tasa del 21%, lo que se traduce en un rendimiento mensual de $17.260 para una colocación de un millón de pesos. Un escalón más abajo se ubican el Banco Macro y el BBVA con una TNA del 19,5%, generando aproximadamente unos $16.027 de intereses por el mismo lapso de tiempo.

    Simulador Banco Naci&oacute;n.

    Simulador Banco Nación.

    La gran mayoría de los bancos de primera línea concentra sus tasas en la franja que va del 18% al 18,75%, como ocurre con el Banco Nación, Credicoop, ICBC y Banco Ciudad. En estos casos puntuales, inmovilizar un millón de pesos a 30 días dejará un interés que oscila entre los $14.794 y los $15.410. Cabe recordar que gracias a las normativas vigentes, los usuarios pueden constituir estos depósitos de forma online en bancos donde no son clientes para aprovechar el mejor porcentaje disponible.

    La estrategia clave: comparar antes de invertir

    Antes de comprometer los fondos, los especialistas financieros recomiendan siempre consultar el listado actualizado del BCRA para comparar la TNA que informa cada institución. Optar por el período mínimo de 30 días no solo aporta liquidez a corto plazo, sino que permite aplicar la táctica del interés compuesto. Esta estrategia consiste en renovar mensualmente tanto el capital inicial como los intereses ganados, lo que permite potenciar el rendimiento global de los ahorros.

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