    • 10 de septiembre de 2026 - 12:03

    Plazo fijo hoy: cuánto gano si invierto $2.000.000 en los principales bancos

    El rendimiento de tu inversión en plazo fijo puede variar según la entidad y el plazo elegido, siendo fundamental comparar las ofertas vigentes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Quienes utilizan el plazo fijo como instrumento para diversificar sus ahorros deben mantenerse atentos a los cambios de tasas. En septiembre, varios bancos mostraron movimientos y entre las principales entidades el promedio de rendimiento se ubica en 18,36%.

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    Además de seguir las tasas, conviene observar las diferencias que presentan las mismas entidades para depósitos online versus presenciales, y tener en cuenta que el plazo elegido también puede influir en el rendimiento final.

    Plazo fijo: cuánto se gana con una inversión de $2.000.000 a 30 días

    Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia encabeza el ranking con una TNA del 21%. Con esta tasa, una inversión de $2.000.000 genera una ganancia de $34.521 y permite retirar un total de $2.034.521 al finalizar los 30 días.

    Le siguen BBVA y Banco Macro, ambos con una TNA del 19,5%. A 30 días, $2.000.000 generan $32.055 de intereses, por lo que el monto final asciende a $2.032.055.

    Banco Nación aparece más abajo, con una TNA del 18,75%, un escalón por debajo de los niveles que ofrecía hasta hace unos días, cuando encabezaba el ranking con una tasa del 20%. Con la tasa actual, la misma inversión genera $30.822 de ganancia y permite obtener $2.030.822 al finalizar el plazo.

    En el tramo intermedio se encuentran Banco Credicoop, con una TNA del 18,5% y una ganancia de $30.411; ICBC, con una tasa del 18,1% y $29.753 de intereses; y Banco Ciudad, con una TNA del 18%, que genera $29.589.

    Más abajo aparece Banco Galicia, con una TNA del 17,75%. En este caso, una inversión de $2.000.000 genera $29.178 de intereses y un monto final de $2.029.178.

    El tramo más bajo entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos corresponde a Santander y Banco Patagonia. Santander ofrece una TNA del 16,5%, al igual que Banco Patagonia, por lo que una inversión de $2.000.000 genera $27.123 de intereses y permite retirar $2.027.123 al finalizar los 30 días.

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