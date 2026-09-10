El desafío de hacer periodismo en la era de los algoritmos, según Fernando Belzunce

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La transformación del periodismo en tiempo de inteligencia artificial y caprichos de algoritmo fue el eje de una nueva edición del programa Redacciones 5G, de Personal.

Este nuevo encuentro de periodismo internacional reunió a más de 150 periodistas, referentes y líderes de opinión de los medios de la región, entre los que DIARIO DE CUYO y Los Andes fueron parte de los invitados.

En esta 13° edición del ciclo “Innovación, Tecnología y Periodismo” , que se realizó en Rosario , el referente invitado fue Fernando Belzunce, director General Editorial del grupo español Vocento y especialista en liderazgo, transformación digital e inteligencia artificial aplicada a los medios. En su presentación, reflexionó sobre el futuro del periodismo frente a los cambios tecnológicos, los algoritmos y la inteligencia artificial.

Pedro López Matheu , director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal, estuvo a cargo de la apertura del encuentro y expresó cómo el apoyo al trabajo periodístico es una tarea constante: “Tenemos la misión, a través de nuestro programa institucional Redacciones5G, de acompañar la evolución de la labor periodística acercando herramientas tecnológicas a los profesionales de la comunicación y promoviendo la capacitación constante, contribuyendo a un ecosistema periodístico más sólido, innovador y sustentable". Y agregó: “Los encuentros de Innovación Tecnología y Periodismo nos permiten convocar a referentes locales e internacionales para intercambiar miradas sobre los grandes cambios que atraviesa la industria y reflexionar juntos sobre el futuro del periodismo“.

El oficio más cansado en tiempos de oscuridad

El ejercicio de la profesión periodística atraviesa uno de los escenarios más complejos y convulsos de su historia reciente. Fernando Belzunce, director editorial del grupo Vocento y autor de la obra "Periodistas en tiempos de oscuridad", sostuvo que la industria vive una etapa de profunda incertidumbre marcada por transformaciones tecnológicas e institucionales.

Según analizó Belzunce, "vivimos tiempos de muchísima oscuridad. Creo que es el momento más tremendo para el periodismo". Sin embargo, aclara que, pese a las complejidades contemporáneas, la dinámica operativa de la profesión mantiene su pauta histórica: "Este es un oficio sencillo, pero que es muy cansado". La exigencia radica en buscar información, verificarla con rigor, realizar múltiples llamadas e investigar en terreno sin descuidar la solidez moral y los valores éticos que sostienen al oficio.

Algoritmos, desintermediación y crisis de rentabilidad

El diagnóstico planteado por Belzunce profundiza en los factores que han desestabilizado la viabilidad económica de las empresas periodísticas a nivel global. La irrupción de las plataformas digitales y las redes sociales provocó una desintermediación directa con los lectores, al tiempo que se evidencia una mutación drástica en el comportamiento de los motores de búsqueda. Belzunce advierte que la industria está "pasando de un ecosistema de negocio basado en los enlaces a un ecosistema basado en la consulta, y eso tiene unos efectos secundarios tremendos para los propios periódicos".

Esta disrupción impacta de manera directa en la autonomía de la producción editorial. De acuerdo con el directivo, "si tú no controlas los canales de distribución del contenido, al final los canales van a acabar decidiendo cómo tiene que ser tu contenido. Y a mí eso me parece que puede ser la gran crisis del periodismo". A esta encrucijada distribución-producción se suma la fragilidad de los esquemas de suscripción y los modelos de ingresos tradicionales. En palabras de Belzunce: "Al final las empresas periodísticas sobreviven con la rentabilidad; la rentabilidad es lo que te da la independencia. [...] Cuando no hay independencia económica, el periodismo ya no se ejerce con libertad y pasa a ser otra cosa".

A este complejo panorama económico se añaden la creciente polarización social, la creación de burbujas informativas en redes y los ataques de descrédito o señalamientos contra periodistas impulsados por sectores populistas en diversos países.

Inteligencia Artificial: ética, rigor y supervisión humana

Ante el desembarco de la inteligencia artificial en las redacciones, Belzunce propone evitar las posturas extremas: ni el rechazo dogmático por temor ni la automatización apresurada y descontrolada. En el grupo Vocento se estableció un marco de trabajo condensado en tres compromisos y tres preguntas guía para los redactores. Belzunce enfatiza: "Si voy a utilizar la IA tiene que ser porque voy a hacer periodismo, o sea, tiene que ser para mejorar el periodismo que voy a hacer [...] tiene que garantizar que todo lo que empleo con la IA el resultado va a tener un rigor y una profesionalidad excepcional".

Lejos de sustituir el juicio periodístico, la IA se consolida como un auxiliar de alta capacidad en el periodismo de investigación. Mediante herramientas avanzadas de procesamiento documental, las redacciones pueden analizar sumarios judiciales y reportes policiales de miles de páginas en pocas horas, cruzar datos, detectar patrones de corrupción o enriquecer la perspectiva histórica de coberturas complejas.

El retorno a las esencias: calidad, diferenciación y valor público

Frente a la estandarización y la producción masiva orientada por dinámicas algorítmicas, la respuesta estratégica exige una apuesta firme por la diferenciación, el diseño editorial cuidado, las narrativas visuales y los proyectos de investigación de largo aliento. Muestra de ello son las investigaciones periodísticas transformadas en formatos sonoros transmedia que devienen en series documentales y de ficción para plataformas globales, elevando el prestigio de las cabeceras tradicionales.

En última instancia, el periodismo reafirma su vigencia al asumir su dimensión institucional y de servicio a la sociedad. Belzunce concluye que, tras despojarse de sofisticaciones tecnológicas accesorias, la profesión debe reencontrarse con su misión esencial: "Es una actividad profesional [...] que cubre un derecho, es un derecho de los ciudadanos: recibir información veraz con la que ellos puedan tomar sus decisiones". La trascendencia de este papel ante la incertidumbre actual queda sintetizada en la reflexión compartida por el periodista Martin Baron en el epílogo del libro de Belzunce: "es el peor momento que he conocido para ser periodista, pero es que precisamente por eso probablemente sea el momento más importante para el propio periodismo".

Diálogo entre colegas

El evento estuvo moderado por Pablo Montenegro, periodista de Televisión Litoral. En tanto, del panel de reflexión local participaron Federico Cioni, jefe de Producto Digital y Audiencias de El Litoral y Lalo Falcioni, editor General de Rosario 3. Con ellos Belzunce habló sobre los desafíos actuales de la profesión, algo que luego se amplió a las preguntas del público.

Allí surgieron temas interesantes como el cuidado que debe tener un periodista de investigación frente al acoso en redes. El director de Vocento contó experiencias de mujeres acosadas por fanáticos políticos de personalidades destacadas y recomendó cuidar lo que se comparte en redes sociales o autorregular la exposición cuando no se está construyendo una marca personal.