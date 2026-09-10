    • 10 de septiembre de 2026 - 07:52

    El INDEC publica hoy la inflación de agosto y el mercado espera que quede debajo del 2%

    El INDEC difundirá este jueves el IPC de agosto. Las estimaciones privadas anticipan una inflación mensual inferior al 2%, tras el 2,1% registrado en julio.

    El INDEC publica hoy la inflación de agosto y el mercado espera que quede debajo del 2%.

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    El INDEC dará a conocer este jueves el dato oficial de inflación correspondiente a agosto, en un escenario en el que las principales consultoras privadas proyectan que el índice se ubicará por debajo del 2% mensual. El organismo difundirá el resultado durante la tarde y el número será clave para evaluar la evolución de los precios en la segunda mitad del año.

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    La expectativa del mercado apunta a una desaceleración respecto de julio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1%. De confirmarse una variación inferior al 2% en agosto, sería una señal de continuidad en la moderación del ritmo mensual de los precios.

    Qué espera el mercado para la inflación de agosto

    Las estimaciones privadas relevadas en los últimos días coinciden en que la inflación de agosto podría ubicarse por debajo del 2%, aunque existen diferencias entre las mediciones de cada consultora. El dato oficial permitirá conocer además cómo evolucionaron los distintos rubros que componen la canasta utilizada por el organismo estadístico.

    El resultado tendrá especial relevancia porque el IPC constituye el principal indicador utilizado para medir la evolución del costo de vida de los hogares. Además, su comportamiento impacta sobre distintas variables de la economía, entre ellas contratos, salarios y decisiones de política económica.

    En julio, la inflación había sido del 2,1%, por lo que una cifra inferior al 2% en agosto marcaría una nueva desaceleración mensual. El dato oficial será difundido por el INDEC este jueves 10 de septiembre.

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