Morosos reincidentes: casi la mitad volvió a atrasarse menos de un año después de regularizar sus deudas

Un informe revela que una parte importante de quienes lograron ponerse al día volvió a caer en mora en menos de 12 meses, en un contexto de fuerte endeudamiento.

Volver a estar al día con las deudas no siempre significa haber dejado atrás los problemas financieros. Un informe citado por TN advierte que casi la mitad de las personas que habían regularizado sus compromisos volvió a registrar atrasos antes de que transcurriera un año, una señal del nivel de fragilidad que atraviesan muchos hogares.

El fenómeno de los morosos reincidentes pone el foco en la dificultad para sostener los pagos una vez que se cancela o reestructura una deuda. En muchos casos, salir de la mora permite recuperar cierta capacidad de financiamiento, pero los ingresos disponibles no alcanzan para absorber nuevos gastos o compromisos.

La situación también refleja el peso que tiene el endeudamiento sobre las familias. Cuando una persona logra cancelar una deuda, pero poco después vuelve a atrasarse, el problema deja de ser solamente una obligación puntual y pasa a mostrar una dificultad más estructural para equilibrar ingresos y gastos.

El desafío de mantenerse al día La reincidencia en la mora se convirtió así en un indicador relevante para analizar la salud financiera de los hogares. El dato muestra que regularizar una deuda no necesariamente resuelve las causas que llevaron al atraso inicial.