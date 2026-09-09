El Hospital Garrahan concretó su primer operativo aéreo nocturno tras más de una década de inactividad

El helipuerto del centro pediátrico de referencia nacional volvió a operar las 24 horas tras tareas de puesta en valor. La habilitación nocturna permite agilizar derivaciones de alta complejidad en situaciones críticas sin depender de la luz solar.

El Garrahan realizó su primer traslado sanitario nocturno en más de una década: su helipuerto ya funciona las 24 horas.

El Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan concretó este martes un hito histórico al realizar con éxito su primer operativo de traslado aéreo nocturno en más de diez años, tras haber mantenido el helipuerto inhabilitado debido a la falta de mantenimiento estructural y operativo.

El vuelo sanitario aterrizó pasadas las 19:10 horas, marcando el reinicio formal de la capacidad operativa nocturna del centro asistencial. Si bien el helipuerto había vuelto a recibir operaciones diurnas a fines de diciembre de 2025, la habilitación para vuelos nocturnos amplía de manera sustancial la capacidad de respuesta del hospital ante urgencias de alta complejidad, permitiendo recibir derivaciones pediátricas críticas desde distintos puntos del país a cualquier hora del día.