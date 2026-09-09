El Hospital Garrahan concretó su primer operativo aéreo nocturno tras más de una década de inactividad

El Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan concretó este martes un hito histórico al realizar con éxito su primer operativo de traslado aéreo nocturno en más de diez años, tras haber mantenido el helipuerto inhabilitado debido a la falta de mantenimiento estructural y operativo.
El vuelo sanitario aterrizó pasadas las 19:10 horas, marcando el reinicio formal de la capacidad operativa nocturna del centro asistencial. Si bien el helipuerto había vuelto a recibir operaciones diurnas a fines de diciembre de 2025, la habilitación para vuelos nocturnos amplía de manera sustancial la capacidad de respuesta del hospital ante urgencias de alta complejidad, permitiendo recibir derivaciones pediátricas críticas desde distintos puntos del país a cualquier hora del día.
Desde la institución destacaron que la puesta en valor de la infraestructura aerocomercial y la incorporación de tecnología lumínica y de balizamiento permitieron destrabar un servicio clave que se encontraba interrumpido, optimizando los tiempos de traslado para pacientes pediátricos graves que requieren atención inmediata en el centro de referencia nacional.