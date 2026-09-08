La inflación en CABA bajó al 1,7% en agosto y da una señal antes del dato nacional

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,7% en agosto y mostró una marcada desaceleración frente al mes anterior, cuando había alcanzado el 2,9%. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor porteño acumuló un incremento del 21,5% en los primeros ocho meses de 2026 y del 33,3% durante el último año.

Los alimentos arrancaron septiembre con una suba del 0,8% y anticipan una inflación del 1,8%

El dato difundido este martes por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires implica una reducción de 1,2 puntos porcentuales respecto de julio . La medición cobra además especial relevancia porque aparece apenas dos días antes de que el INDEC informe la inflación nacional correspondiente a agosto.

El rubro que registró la mayor suba durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles , con un incremento del 2,6%. El movimiento estuvo impulsado principalmente por los ajustes en los gastos comunes de las viviendas y por las actualizaciones en los valores de los alquileres.

La inflación porteña fue del 1,7% en agosto, acumuló 21,5% durante 2026 y llegó al 33,3% interanual. Fuente: Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

En segundo lugar apareció Salud, con un avance del 1,9% , debido fundamentalmente a las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Muy cerca quedaron los Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron 1,8% , un dato especialmente sensible por su incidencia directa sobre los gastos cotidianos de los hogares.

Dentro de los alimentos hubo movimientos mucho más fuertes que el promedio. Las frutas aumentaron 12,5% , mientras que pan y cereales avanzaron 2,3% y leche, productos lácteos y huevos subieron 1,6%. Transporte, en tanto, tuvo una variación del 1,2%, impulsada por ajustes en colectivos, subte y automóviles.

Los cuatro rubros que aparecen entre los principales impulsores del mes fueron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,6%.

2,6%. Salud: 1,9%.

1,9%. Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,8%.

1,8%. Transporte: 1,2%.

Qué señal deja antes de la inflación nacional

La desaceleración porteña refuerza las expectativas de que el IPC nacional también pueda mostrar una moderación en agosto. En julio, la inflación medida por el INDEC había sido del 2,1%, con una acumulada del 19,3% durante los primeros siete meses y una variación interanual del 33,8%.

Las estimaciones privadas conocidas antes de la publicación oficial ubican la inflación nacional de agosto por debajo del 2%, con proyecciones que en varios casos se mueven entre el 1,6% y el 1,8%. Sin embargo, el dato porteño no necesariamente se replica a nivel país, ya que ambas mediciones utilizan ponderaciones diferentes y el IPCBA tiene una mayor presencia de servicios dentro de su estructura.

La respuesta definitiva llegará este jueves 10 de septiembre, cuando el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor nacional. Allí se conocerá si la desaceleración observada en la Ciudad de Buenos Aires también se reflejó en el conjunto del país después del repunte registrado durante julio.