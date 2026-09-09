La inflación de los trabajadores descendió al 1,7% en agosto y caída del empleo formal

La inflación de los trabajadores se ubicó en el 1,7 por ciento durante el mes de agosto, experimentando una baja de seis décimas en comparación con julio y marcando el registro más bajo desde agosto de 2025, según reveló el último informe elaborado por el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD).

La inflación en CABA bajó al 1,7% en agosto y da una señal antes del dato nacional

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Con este resultado, los precios acumularon un incremento del 20,5 por ciento en los primeros ocho meses de 2026, proyectando una tasa anual en torno al 32,3% en caso de mantenerse la tendencia. En tanto, la variación interanual trepó al 33 por ciento, la cifra más alta registrada en los últimos doce meses.

El comportamiento de los precios estuvo atravesado por marcadas disparidades sectoriales. Las mayores subas del mes pasado se sintieron en el rubro “Bebidas alcohólicas y tabaco” (2,7%), traccionado por un incremento del 4% en los cigarrillos, seguido por “Vivienda” (2,5%) debido a subas en gas (3,6%), expensas (3,4%) y agua (3%). El segmento de “Bienes y servicios varios” también avanzó un 2,5%, mientras que “Comunicaciones” lo hizo un 2,2%, impulsado por un salto del 5,4% en la televisión por cable.

Por el contrario, el fin de la temporada invernal aportó una fuerte desaceleración estacional a través de bajas en hotelería (-12,7%), paquetes turísticos (-6,5%) y pasajes aéreos (-4,5%). Esto contuvo a divisiones como “Restaurantes y hoteles” (1,5%) y “Transporte” (1%) por debajo del nivel general.

En el rubro de “Alimentos” (1,8%), la dispersión fue protagonista: mientras las frutas treparon un 11,8% y las verduras un 4,5%, las carnes registraron una leve baja del 0,2%. En la medición interanual, “Transporte” lidera las subas con un 40,4%, escoltado por “Vivienda” (39,4%).

Críticas a la "victoria pírrica" y el impacto en la economía real

Al evaluar los resultados, el diputado nacional y director ejecutivo del CCD, Nicolás Trotta, advirtió que el oficialismo logró contener la dinámica inflacionaria pero “no consigue ningún efecto beneficioso sobre la marcha general de la economía en términos de recuperación de la actividad, del empleo y los salarios”.

“La desinflación iba a ser la llave maestra para la superación de los problemas de la economía real, pero la actividad se ubica en zona de estancamiento pese al aporte del agro, la minería y el petróleo, mientras la mayor parte de la economía sufre una recesión”, apuntó Trotta, quien añadió que el mercado laboral sigue destruyendo empleo registrado en 21 de las 24 provincias.

Desde el inicio de la actual gestión se acumula la pérdida de más de 240.000 puestos asalariados privados formales —con fuerte impacto en la industria y la construcción—, llevando la tasa de informalidad al 44% de los ocupados. A esto se suma que los salarios registrados crecieron un 29,7% interanual (ubicándose por debajo de la inflación) y continúan rezagados respecto a noviembre de 2023.

Por su parte, el coordinador del IET, Fabián Amico, indicó que la moderación inflacionaria responde a una combinación entre el freno transitorio en el ajuste de tarifas y la desaceleración del tipo de cambio oficial, que pasó de correr al 3% mensual a moverse en torno al 1% en agosto.

Un freno con sesgo regresivo

El informe del IET puso la lupa sobre el impacto desigual del índice de precios según el poder adquisitivo y la composición de los hogares. La desaceleración inflacionaria tuvo un marcado sesgo regresivo: los hogares con jefe jubilado sufrieron un incremento del 1,87% y aquellos con jefe desocupado del 1,84%, mientras que los asalariados registrados experimentaron la variación más moderada (1,65%).

Esta brecha responde al peso que tienen en las canastas más vulnerables servicios como la televisión por cable, prepagas, tarifas y alimentos frescos, sectores que además no se vieron beneficiados por la baja de precios vinculada al turismo. En términos de ingresos, el decil de menores recursos soportó una inflación del 1,96%, frente al 1,53% registrado por el 10% de la población de mayores ingresos.