Plazo fijo: banco por banco, cuáles pagan más y cuánto rinde depositar 1 millón de pesos

El rendimiento de los plazos fijo tradicionales volvió a captar la atención de los ahorristas que buscan alternativas conservadoras para proteger sus tenencias en pesos. Con la actualización de las tasas nominales anuales (TNA) por parte de las distintas entidades financieras, el mapa de qué banco paga más muestra variaciones importantes que impactan directamente en el bolsillo.

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Al simular una colocación de 1.000.000 de pesos a 30 días, las diferencias entre las entidades que lideran el ranking y las que se ubican al fondo de la tabla se traducen en varios miles de pesos de ganancia al finalizar el período.

Dentro del universo de bancos públicos y privados que operan en el sistema, las tasas varían en un abanico que va desde el 16% hasta el 24% de TNA, según la política comercial de cada institución.

Los que más rinden: En la parte alta de la tabla se ubican entidades como Reba Compañía Financiera y Crédito Regional, que ofrecen una tasa del 24% (equivalente a unos 19.726 pesos de interés a 30 días por millón). Muy cerca se sitúan Banco CMF, con un 23,5%, y un grupo de entidades como Banco del Sol, Banco Mariva y Banco Meridian, que pagan un 23% (unos 18.904 pesos).

El pelotón intermedio: Bancos de gran envergadura como Banco Provincia de Buenos Aires operan con un rendimiento del 22%, mientras que Banco Hipotecario y Banco VOII se ubican en el mismo rango (generando alrededor de 18.082 pesos de ganancias). En tanto, instituciones como Banco Macro, BBVA, Nación y Ciudad oscilan entre el 19% y el 19,5%.

Las tasas más bajas: En el otro extremo, el segmento con menor retribución para los depósitos a plazo fijo tradicionales está encabezado por el Banco Patagonia, que ofrece una TNA del 16% (unos 1.013.151 pesos totales al mes), seguido de cerca por el Banco Santander, con un 17%.

¿Cuánto rinde depositar un millón de pesos?

Para tener en cuenta a la hora de inmovilizar el dinero durante un mes, los intereses obtenidos por una inversión de 1.000.000 de pesos varían de la siguiente manera según la entidad elegida:

Tasa alta (24% TNA): Al finalizar los 30 días se obtienen aproximadamente 19.726 pesos de rendimiento neto de intereses.

Tasa media (20% TNA): El rendimiento se ubica en torno a los 16.438 pesos.

Tasa baja (16% TNA): La ganancia mensual desciende hasta los 13.151 pesos.

Los especialistas recuerdan que antes de constituir un plazo fijo es fundamental verificar si el banco exige ser cliente o si permite realizar la operación a través de canales electrónicos (Home Banking o

Banca Móvil) incluso para no cuentahabientes mediante la modalidad de plazo fijo web, garantizando así acceder a las mejores condiciones del mercado.