El dólar blue comenzó la semana en alza: a cuánto cerró en San Juan

E l dólar blue volvió a moverse al alza este lunes 7 de septiembre y sumó $5 en el mercado informal. La jornada estuvo marcada por el feriado en Estados Unidos, que redujo el nivel de operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y acompañó la suba del tipo de cambio oficial.

El dólar mayorista marcó su segundo aumento semanal consecutivo: a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

El dólar blue retrocedió $10: a cuánto cerró la moneda estadounidense en San Juan

Según operadores de la city porteña, el dólar blue cerró a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. De esta manera, el precio volvió a ubicarse en el rango que viene mostrando desde el comienzo de la semana pasada, con oscilaciones entre los $1.540 y $1.545 en la punta vendedora.

En tanto, el dólar mayorista trepó hasta los $1.511,50, unos $3,50 por encima del cierre del viernes, de acuerdo con datos difundidos este lunes.

Con este movimiento, la brecha entre el dólar blue y el mayorista se ubicó en torno al 2,2%, apenas por encima del 2,1% registrado previamente.

La jornada cambiaria se desarrolló además con menor actividad debido al feriado de Labor Day en Estados Unidos. En las primeras horas del día, distintas referencias ubicaban al blue en torno a los $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, antes de la actualización de la cotización.

Cómo cerraron las principales cotizaciones

Además del blue y el mayorista, el dólar MEP se ubicó alrededor de los $1.525, mientras que el contado con liquidación (CCL) operó por encima de los $1.580.

En perspectiva, el dólar blue venía de cerrar el viernes en $1.545 para la venta, por lo que la evolución de esta semana mantiene al mercado informal dentro de un rango relativamente acotado.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 7 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.511,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 7 de septiembre

El dólar CCL cerró a $1.569,59 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,8%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 7 de septiembre

El dólar MEP cerró a $1.526,73 y la brecha con el dólar oficial es de 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 7 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 7 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.581,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 7 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s79.165, según Binance.