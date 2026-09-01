    • 1 de septiembre de 2026 - 17:39

    El dólar blue retrocedió $10: a cuánto cerró la moneda estadounidense en San Juan

    El dólar blue bajó 0,6% y registró su mayor corrección en dos semanas. El mayorista, en cambio, avanzó a $1.513 y la brecha entre ambos mercados quedó en 2,1%.

    El dólar blue en San Juan.

    El dólar blue en San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar blue cerró este martes 1 de septiembre a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una baja de $10 respecto de la jornada anterior. La caída llevó al paralelo a valores que no se observaban desde hacía diez ruedas y marcó la mayor corrección de las últimas dos semanas. En San Juan cerró a $1.580.

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    En sentido contrario, el dólar mayorista subió $4,50, un 0,3%, y terminó en $1.513. Con estos movimientos, la brecha entre el tipo de cambio informal y la cotización mayorista se redujo al 2,1%, su nivel más bajo en casi un mes.

    La jornada se desarrolló en el comienzo de septiembre, un mes en el que el mercado espera una mayor flexibilidad cambiaria. En agosto, el dólar mayorista había acumulado una suba del 1,6%, mientras que las tasas en pesos mostraron una distensión.

    A este escenario se suma una menor demanda estacional de moneda local y la posibilidad de que la dolarización comience a ganar mayor peso a medida que avance el calendario electoral. Sin embargo, por el momento no aparecen señales de un salto abrupto del tipo de cambio.

    Durante la rueda se negociaron u$s670,5 millones en el segmento de contado y u$s1.500 millones en futuros. Por su parte, el sector agroexportador había liquidado el lunes u$s73,8 millones, con un acumulado de u$s2.750,7 millones durante agosto y u$s19.047,8 millones en lo que va del año.

    En este contexto, el mercado sigue atento al margen que permitirá el Gobierno para el deslizamiento del tipo de cambio y a la estrategia de intervención mediante futuros e instrumentos dólar linked.

    A cuánto cotizaron los otros dólares este martes 1 de septiembre

    El dólar mayorista, referencia del mercado cambiario, cerró a $1.513 para la venta.

    En tanto, el dólar CCL terminó la jornada en $1.593,95, con una brecha del 5,3% respecto del dólar oficial.

    El dólar MEP cerró a $1.530,90, lo que representa una brecha del 1,3% frente al mayorista.

    Por su parte, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.995,50, equivalente al tipo de cambio oficial minorista más el recargo del 30%, deducible del Impuesto a las Ganancias.

    El dólar cripto, también conocido como dólar Bitcoin, terminó en $1.592,28, según la cotización informada por Bitso.

    Finalmente, Bitcoin cerró en torno a los u$s77.438, de acuerdo con los datos de Binance.

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