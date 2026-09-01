El dólar blue retrocedió $10: a cuánto cerró la moneda estadounidense en San Juan

El dólar blue cerró este martes 1 de septiembre a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta , con una baja de $10 respecto de la jornada anterior. La caída llevó al paralelo a valores que no se observaban desde hacía diez ruedas y marcó la mayor corrección de las últimas dos semanas. En San Juan cerró a $1.580 .

El dólar mayorista extendió la racha alcista y en San Juan el blue cerró a $1.590

El dólar mayorista marcó su segundo aumento semanal consecutivo: a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

En sentido contrario, el dólar mayorista subió $4,50, un 0,3%, y terminó en $1.513 . Con estos movimientos, la brecha entre el tipo de cambio informal y la cotización mayorista se redujo al 2,1% , su nivel más bajo en casi un mes.

La jornada se desarrolló en el comienzo de septiembre, un mes en el que el mercado espera una mayor flexibilidad cambiaria . En agosto, el dólar mayorista había acumulado una suba del 1,6%, mientras que las tasas en pesos mostraron una distensión.

A este escenario se suma una menor demanda estacional de moneda local y la posibilidad de que la dolarización comience a ganar mayor peso a medida que avance el calendario electoral. Sin embargo, por el momento no aparecen señales de un salto abrupto del tipo de cambio.

Durante la rueda se negociaron u$s670,5 millones en el segmento de contado y u$s1.500 millones en futuros . Por su parte, el sector agroexportador había liquidado el lunes u$s73,8 millones , con un acumulado de u$s2.750,7 millones durante agosto y u$s19.047,8 millones en lo que va del año .

En este contexto, el mercado sigue atento al margen que permitirá el Gobierno para el deslizamiento del tipo de cambio y a la estrategia de intervención mediante futuros e instrumentos dólar linked.

A cuánto cotizaron los otros dólares este martes 1 de septiembre

El dólar mayorista, referencia del mercado cambiario, cerró a $1.513 para la venta.

En tanto, el dólar CCL terminó la jornada en $1.593,95, con una brecha del 5,3% respecto del dólar oficial.

El dólar MEP cerró a $1.530,90, lo que representa una brecha del 1,3% frente al mayorista.

Por su parte, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.995,50, equivalente al tipo de cambio oficial minorista más el recargo del 30%, deducible del Impuesto a las Ganancias.

El dólar cripto, también conocido como dólar Bitcoin, terminó en $1.592,28, según la cotización informada por Bitso.

Finalmente, Bitcoin cerró en torno a los u$s77.438, de acuerdo con los datos de Binance.