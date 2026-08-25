El dólar mayorista extendió la racha alcista y en San Juan el blue cerró a $1.590

El dólar volvió a subir este martes y profundizó la tendencia alcista en el mercado cambiario argentino. El mayorista avanzó $1,50 y cerró en $1.511,50 , con lo que superó nuevamente la barrera de los $1.500, pese a las intervenciones oficiales para contener la cotización.

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La jornada marcó el quinto avance del dólar mayorista en las últimas seis ruedas y llevó a la divisa a un nuevo récord nominal. Con el cierre de este martes, quedó a 23,92% del techo de la banda cambiaria , establecido actualmente en $1.873,08.

En San Juan , en tanto, el dólar blue cotizó a $1.590 , por encima del valor registrado en la city porteña, donde cerró a $1.565 según los relevamientos del mercado.

El dólar oficial minorista terminó este martes en $1.530 para la venta en el Banco Nación , mientras que entre los financieros el dólar MEP se ubicó en $1.538,38 y el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.597,61 , con una baja del 0,2%.

En el mercado de futuros, el dólar pactado para diciembre quedó en $1.626,50 .

La cotización mayorista registró operaciones por unos u$s421 millones. Según operadores de la city, parte de la presión cambiaria podría estar vinculada al vencimiento de instrumentos dólar linked previsto para este miércoles, que requiere fijar el valor de referencia de la divisa para los pagos correspondientes al 31 de agosto.

El dólar superó el techo informal de $1.500

Durante las últimas semanas, los $1.500 se habían convertido en una referencia para el mercado cambiario. El Gobierno había utilizado distintas herramientas para evitar que el mayorista superara ese nivel, entre ellas operaciones con futuros, bonos dólar linked y una menor participación compradora del Banco Central.

Sin embargo, la persistencia de la presión cambiaria y el impacto de esa estrategia sobre las tasas en pesos parecen haber llevado al equipo económico a flexibilizar el límite informal.

Analistas del mercado consideran que permitir un mayor movimiento del dólar podría contribuir a reducir la presión sobre las tasas de interés y el costo de financiamiento para los bancos.

La situación se da mientras el Gobierno intenta administrar simultáneamente el tipo de cambio, las tasas de interés y la liquidez, sin abandonar el esquema de bandas cambiarias.

Por ahora, el dato central de la jornada es que los $1.500 dejaron de funcionar como un techo infranqueable para el dólar mayorista, mientras en San Juan el blue volvió a ubicarse por encima de esa referencia y cerró a $1.590.