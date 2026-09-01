Cuánto necesita ganar una familia por mes para no ser pobre y llegar a la clase media

Un informe privado detalla los ingresos netos mensuales que necesita una familia argentina para posicionarse en cada estrato social durante el segundo trimestre de 2026, revelando los montos que definen a la clase media y el peso de las variables económicas en el costo de vida actual.

Una estimación correspondiente al segundo trimestre de 2026 detalla cómo se distribuyen los hogares argentinos según sus ingresos mensuales netos y cuánto dinero necesita reunir una familia para posicionarse en los diferentes estratos de la pirámide social. El informe, elaborado por la Consultora W a partir de datos del INDEC, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), salarios y proyecciones sectoriales, pone bajo la lupa los montos necesarios para ser considerado de clase media en el actual contexto macroeconómico.

De acuerdo con el relevamiento, el ingreso familiar mensual neto de referencia para la clase media baja (C3) se ubica en torno a los $3 millones, mientras que para la clase media alta (C2) asciende a aproximadamente $6,5 millones mensuales. Entre ambos segmentos se nuclea el 43% de la población del país.

En el extremo superior de la estructura, los hogares clasificados como clase alta (ABC1) —que representan apenas el 5% de los habitantes— perciben un ingreso familiar promedio estimado en $14 millones por mes, evidenciando una marcada distancia económica respecto al resto de los estratos.

La estructura de la pirámide y los ingresos promedio La distribución poblacional por niveles socioeconómicos refleja una marcada concentración en las bases, donde una porción considerable de los hogares logra cubrir necesidades básicas pero transita lejos de los estándares tradicionales de la clase media:

Clase alta (ABC1): 5% de la población | Ingreso promedio: $14 millones.

Clase media alta (C2): 17% de la población | Ingreso promedio: $6,5 millones.

Clase media baja (C3): 26% de la población | Ingreso promedio: $3 millones.

Clase baja superior (D1): 30% de la población | Ingreso promedio: $2,2 millones.

Clase baja (D2/E): 22% de la población | Ingreso promedio: $1 millón. El informe marca especialmente la situación del segmento D1 (clase baja superior): un sector que reúne al 30% de los argentinos con un promedio de $2,2 millones mensuales, ubicándose por encima de la línea de pobreza —que alcanza al 22% de los hogares en el estrato D2/E— pero todavía distante de los parámetros económicos de la clase media.