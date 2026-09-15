Inflación: las tarifas y el transporte subieron hasta 50% en un año

La inflación de agosto volvió a mostrar una desaceleración y quedó en 1,7% , el registro mensual más bajo en 14 meses y el menor para ese mes desde 2017. Pero detrás de ese promedio aparecen aumentos mucho más elevados en varios de los gastos que los hogares deben afrontar todos los meses, especialmente tarifas, transporte, alquileres y educación .

La inflación núcleo se mantuvo y puede ponerle un piso al índice de precios de los próximos meses

Según los datos difundidos por el Indec , el Índice de Precios al Consumidor acumuló 21,3% entre enero y agosto y alcanzó una variación interanual de 33,5% . El dato de agosto significó una baja de 0,4 puntos porcentuales respecto del 2,1% registrado en julio.

La división que más aumentó durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles , con una suba del 2,8% , seguida por Educación, que avanzó 2,5% . En el otro extremo, Recreación y cultura no registró variaciones, mientras que Prendas de vestir y calzado tuvo una baja del 0,6% .

Pero el impacto sobre los bolsillos se observa con mayor claridad cuando se mira la evolución de los últimos 12 meses y se desagregan los distintos gastos. En el Gran Buenos Aires , por ejemplo, la inflación general llegó al 33,7% , aunque varios servicios esenciales quedaron ampliamente por encima de ese nivel.

Uno de los principales focos de presión estuvo en la vivienda. En el GBA, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 45,3% en un año, es decir, 11,6 puntos por encima de la inflación general de la región.

Dentro de ese rubro, el aumento de electricidad, gas y otros combustibles llegó al 55,4%, con una diferencia de 21,7 puntos respecto del IPC general. Los alquileres también se movieron por encima del promedio: el alquiler de la vivienda aumentó 42,7%, mientras que alquileres y gastos conexos avanzaron 42%.

La presión sobre este tipo de gastos no fue exclusiva del GBA. En la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la variación interanual llegó al 49,3% en la región Pampeana, 74,5% en el Noreste, 50,1% en el Noroeste, 50,8% en Cuyo y 50,9% en la Patagonia.

El transporte también se alejó del promedio

La movilidad cotidiana representa otro de los gastos que más impactaron en el presupuesto familiar. En el GBA, la división Transporte aumentó 38,6% en los últimos 12 meses, por encima del 33,7% de inflación general.

La diferencia se vuelve mayor al observar los componentes. El transporte público subió 52,1%, mientras que los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar aumentaron 50%.

El comportamiento del transporte público estuvo vinculado, en buena medida, con las actualizaciones de las tarifas de colectivos en la provincia de Buenos Aires. En otras regiones también se registraron incrementos importantes: el transporte público acumuló 53,5% en la Pampeana, 25,6% en el Noreste, 54,4% en el Noroeste, 52,8% en Cuyo y 42% en la Patagonia.

En el caso de los combustibles, las mayores subas interanuales se registraron en Patagonia, con 57,5%, seguida por Cuyo, con 55,1%, y el Noroeste, con 53,3%.

Educación y comunicación, también por encima de la inflación

Los gastos vinculados a la educación también avanzaron a un ritmo superior al promedio. En el GBA, la división Educación aumentó 41,8% entre agosto de 2025 y agosto de 2026, 8,1 puntos porcentuales por encima de la inflación general.

La comunicación fue otro de los rubros que se encareció por encima del IPC regional. En el GBA, la división aumentó 38,2% y los servicios de telefonía e internet registraron una suba de 38,6%.

En cambio, Salud mostró una evolución más cercana al promedio: aumentó 33,3% en el GBA. Dentro de ese rubro, las prepagas subieron 33,7%, mientras que los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud avanzaron 30,3%.

El problema detrás del 1,7% de inflación

El comportamiento de los servicios ayuda a explicar por qué una inflación general más baja no necesariamente significa un alivio equivalente para todos los hogares. Alejandro Giacoia, economista de EconViews, señaló que los servicios aumentaron 2% en agosto, por encima del 1,7% del IPC.

Además, según el índice elaborado por esa consultora a partir de las categorías de servicios públicos que publica el Indec, estos gastos aumentaron 2,7% en agosto y casi 50% en los últimos 12 meses, frente al 33,5% de inflación general.

Giacoia sostuvo que se trata de consumos con una demanda poco flexible, por lo que cuando aumenta el dinero destinado a cubrirlos queda menos ingreso disponible para otros consumos. Es decir, aunque el IPC promedio desacelere, los hogares pueden seguir sintiendo una presión significativa sobre su presupuesto mensual.

El concepto de ingreso disponible refiere justamente al dinero que queda una vez afrontados impuestos, servicios y otros gastos esenciales. Ese monto es el que las familias pueden destinar al consumo no indispensable, el ahorro o actividades recreativas.

En la misma línea, Manuel Cerdán, analista de Invecq, señaló que los servicios aumentaron 42% en el último año, frente a un 29% de los bienes y un 34% de la inflación general.

Según su análisis, los servicios públicos fueron los que registraron las mayores variaciones, con aumentos promedio del 56% en electricidad, gas y agua y del 51% en transporte público. Cerdán vinculó esta dinámica con el proceso de actualización tarifaria y sostuvo que, pese a las correcciones realizadas desde diciembre de 2023, las tarifas todavía se encuentran por debajo del costo real de algunos servicios.

De acuerdo con datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) citados por el analista, la cobertura promedio de los costos en el AMBA llegó al 55%, mientras que el agua fue el único servicio que alcanzó una cobertura del 100%.

Así, el 1,7% de inflación de agosto marca una mejora en el ritmo general de los precios, pero el desglose de los datos muestra una realidad diferente para los hogares que destinan una parte importante de sus ingresos a servicios esenciales. La combinación de tarifas, transporte, alquileres y educación mantiene elevada la presión sobre el presupuesto y reduce el margen disponible para otros consumos.