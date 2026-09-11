Inflación: cuáles son los factores que pueden complicar la meta de mantenerla debajo del 2%

Tras el 1,7% de agosto, el Gobierno busca sostener la desaceleración de los precios, pero enfrenta riesgos por el petróleo, las tarifas, los alimentos y el dólar.

La inflación argentina mostró en agosto una nueva señal de desaceleración al ubicarse en 1,7% mensual, el registro más bajo en 14 meses. Sin embargo, mantener ese ritmo durante los próximos meses será un desafío para el Gobierno, que busca consolidar un escenario de aumentos de precios por debajo del 2% hasta fin de año.

Uno de los principales factores de riesgo está relacionado con el precio internacional del petróleo. La escalada del conflicto en Medio Oriente llevó al Brent a acercarse a los US$100 por barril y volvió a poner en primer plano el impacto que una energía más cara puede tener sobre los costos de producción, el transporte y los combustibles.

A nivel local, otro elemento a seguir es el comportamiento de las tarifas de los servicios públicos. En agosto, la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue justamente la que registró el mayor incremento dentro del IPC, con una suba del 2,8%, por encima del promedio general.

Los alimentos también aparecen entre las variables que pueden dificultar una mayor desaceleración. Aunque el Gobierno logró contener buena parte de la dinámica de precios, cualquier incremento en productos básicos tiene un impacto directo sobre el índice general y sobre las expectativas de los consumidores.

El dólar completa el grupo de variables sensibles. La evolución del tipo de cambio puede trasladarse a los precios, especialmente en sectores con componentes importados. Por eso, la estabilidad cambiaria será clave para evitar que una eventual aceleración del dólar vuelva a presionar sobre la inflación en los últimos meses del año.