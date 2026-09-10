Javier Milei festejó el 1,7% de inflación y Luis Caputo destacó la cifra más baja para este mes desde 2017

El Indec registró una suba del 1,7% en el Índice de Precios al Consumidor de agosto de 2026, lo que llevó la inflación interanual al 33,5%. Tras el informe, el presidente Javier Milei celebró con euforia en redes sociales y Luis Caputo destacó que se trata del registro más bajo para este mes en nueve años.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 1,7% en agosto de 2026. Tras la difusión del informe oficial, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron los datos a través de las redes sociales y remarcaron la baja en el ritmo de aumento de precios.

Con este nuevo resultado, la inflación interanual alcanzó el 33,5%, mientras que el indicador acumuló un alza del 21,3% en los primeros ocho meses del año.

El festejo de Javier Milei en redes sociales Ante la divulgación de las estadísticas oficiales, el jefe de Estado utilizó su cuenta oficial en la red social X para manifestar su euforia por el índice de agosto. «VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!», escribió el mandatario al repostear el reporte emitido por el organismo estadístico, en un claro respaldo a la gestión económica encabezada por su ministro.

Los detalles técnicos que destacó Luis Caputo Por su parte, el titular de la cartera económica profundizó sobre el impacto del indicador y remarcó hitos clave en el comportamiento de los precios durante el último mes. Caputo señaló que la cifra de 1,7% representó el ritmo de aumento más bajo para un mes de agosto desde 2017 y la menor suba mensual en los últimos 14 meses.

Entre los principales componentes del índice, el ministro precisó: