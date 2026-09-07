    • 7 de septiembre de 2026 - 09:45

    Polémica por la exdiputada chilena que trató a Milei de "psicótico", "loco" y "gay"

    La psiquiatra María Luisa Cordero lanzó controvertidas declaraciones sobre el presidente Javier Milei y la comunidad circense, generando amplio debate.

    Polémica por la exdiputada chilena que trató a Milei de psicótico, loco y gay

    Polémica por la exdiputada chilena que trató a Milei de "psicótico", "loco" y "gay"

    Foto:

    La psiquiatra y exdiputada María Luisa Cordero generó controversia con recientes declaraciones sobre el presidente argentino Javier Milei, además de cuestionar a la comunidad circense y a figuras del espectáculo como Coté López.

    Leé además

    La gran mayoría de los sanjuaninos está totalmente de acuerdo con la postura de Milei sobre Malvinas, según un sondeo

    La gran mayoría de los sanjuaninos está "totalmente de acuerdo" con la postura de Milei sobre Malvinas, según un sondeo
    Alberto Fernández volvió a cargar contra Javier Milei y cuestionó la política de Defensa del Gobierno.

    Alberto Fernández desató polémica al afirmar que "Argentina quedó absolutamente desarmada"

    Durante su participación en el podcast “La Gran Hermana TV”, la Dra. Cordero afirmó que el mandatario trasandino “está psicótico” y lo calificó de “loco”. Adicionalmente, especuló sobre su orientación sexual, señalando: “Me da la impresión de que es gay”.

    La psiquiatra profundizó en su análisis sobre Milei, indicando que el presidente argentino “está muy contenido, tiene muchas cosas” y sugirió que su pasado familiar, con un padre que “le sacaba la mugre”, podría influir en su comportamiento actual.

    En otro punto de la conversación, la Dra. Cordero lanzó acusaciones contra los circos, basándose en su formación forense y estudios realizados en Barcelona hace más de 40 años. Aseguró que “los circos acarrean drogas”.

    Según sus dichos, “nadie revisa a los simpáticos payasos, nadie revisa a la simpática señorita de la cuerda, y ellos eran los principales acarreadores de drogas (…) los circenses eran copropietarios de las redes de drogas en Europa”.

    Finalmente, arremetió contra Coté López, quien había hablado públicamente sobre su depresión no tratada. Cordero, junto con Gala Caldirola, las tildó de “teatreras”, “histéricas y exhibicionistas”, además de “chulas”, generando una fuerte polémica en el ámbito del espectáculo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Javier Milei volverá a reunir a sus ministros en Casa Rosada para ordenar las próximas prioridades políticas y económicas.

    Tras los anuncios por Malvinas: Milei reúne al Gabinete con dos objetivos clave en la mira

    El logo de SLV en su sede en Houston, Texas Distribución.

    Una de las grandes empresas globales de servicios petroleros comunicó que no participará en proyectos en Malvinas

    la cadena nacional de javier milei sobre malvinas supero en rating a sus mensajes anteriores

    La cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas superó en rating a sus mensajes anteriores

    José Muñoz y Víctor Sierra dieron su postura sobre el nuevo escenario por Malvinas.

    El anuncio de Milei por Malvinas, bajo la mirada de dos veteranos sanjuaninos: puntos en común y diferencias