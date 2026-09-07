La psiquiatra María Luisa Cordero lanzó controvertidas declaraciones sobre el presidente Javier Milei y la comunidad circense, generando amplio debate.

Polémica por la exdiputada chilena que trató a Milei de "psicótico", "loco" y "gay"

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La psiquiatra y exdiputada María Luisa Cordero generó controversia con recientes declaraciones sobre el presidente argentino Javier Milei, además de cuestionar a la comunidad circense y a figuras del espectáculo como Coté López.

Durante su participación en el podcast “La Gran Hermana TV”, la Dra. Cordero afirmó que el mandatario trasandino “está psicótico” y lo calificó de “loco”. Adicionalmente, especuló sobre su orientación sexual, señalando: “Me da la impresión de que es gay”.

La psiquiatra profundizó en su análisis sobre Milei, indicando que el presidente argentino “está muy contenido, tiene muchas cosas” y sugirió que su pasado familiar, con un padre que “le sacaba la mugre”, podría influir en su comportamiento actual.

En otro punto de la conversación, la Dra. Cordero lanzó acusaciones contra los circos, basándose en su formación forense y estudios realizados en Barcelona hace más de 40 años. Aseguró que “los circos acarrean drogas”.

Según sus dichos, “nadie revisa a los simpáticos payasos, nadie revisa a la simpática señorita de la cuerda, y ellos eran los principales acarreadores de drogas (…) los circenses eran copropietarios de las redes de drogas en Europa”.