La cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas superó en rating a sus mensajes anteriores

El discurso emitido por el Presidente centrado en el reclamo de soberanía y nuevos anuncios geopolíticos capturó la atención de la audiencia televisiva. A diferencia de alocuciones pasadas, la transmisión casi no sufrió pérdida de encendido de punta a punta.

La última cadena nacional encabezada por el presidente Javier Milei, centrada en la problemática y el reclamo diplomático por las Islas Malvinas, dejó un contundente saldo en materia de audiencia y se posicionó como uno de los mensajes oficiales más sintonizados de los últimos tiempos.

El presidente de Argentina brindó una cadena nacional para todo el país y obtuvo casi 20 puntos de rating entre todos los programas.

Con un fuerte peso político y anuncios vinculados a la política exterior, el área de Defensa y sanciones a empresas, la alocución logró capturar el interés masivo de la ciudadanía frente a la pantalla chica, superando ampliamente las marcas registradas en intervenciones previas del mandatario.

Un encendido firme y de poca deserción De acuerdo con los registros de encendido unificado que miden las señales de aire y de cable, el mensaje presidencial arrancó con un piso sumamente alto y marcó 30,2 puntos de rating en el inicio de la transmisión.

Lo que llamó la atención de las mediciones fue el comportamiento sostenido del público a lo largo de los 15 minutos y 30 segundos que duró el discurso. Sobre el cierre de la alocución, el encendido se ubicó en 29 puntos, lo que representó una mínima caída de apenas 1,2 unidades. Este bajo nivel de deserción contrasta fuertemente con lo ocurrido en la cadena nacional del pasado 30 de julio —cuando el Gobierno detalló la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central—, instancia en la que la pérdida de audiencia fue considerablemente mayor.