    • 4 de septiembre de 2026 - 18:24

    La cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas superó en rating a sus mensajes anteriores

    El discurso emitido por el Presidente centrado en el reclamo de soberanía y nuevos anuncios geopolíticos capturó la atención de la audiencia televisiva. A diferencia de alocuciones pasadas, la transmisión casi no sufrió pérdida de encendido de punta a punta.

    cadena-nacional-por-el-proyecto-de-reforma-del-Y2XENMYFI5AAJH33VHMCJ5NJIE
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La última cadena nacional encabezada por el presidente Javier Milei, centrada en la problemática y el reclamo diplomático por las Islas Malvinas, dejó un contundente saldo en materia de audiencia y se posicionó como uno de los mensajes oficiales más sintonizados de los últimos tiempos.

    Leé además

    José Muñoz y Víctor Sierra dieron su postura sobre el nuevo escenario por Malvinas.

    El anuncio de Milei por Malvinas, bajo la mirada de dos veteranos sanjuaninos: puntos en común y diferencias
    La portada de Sky News.

    La prensa británica cuestionó el reclamo de Milei sobre la soberanía argentina de las Malvinas

    El presidente de Argentina brindó una cadena nacional para todo el país y obtuvo casi 20 puntos de rating entre todos los programas.

    Con un fuerte peso político y anuncios vinculados a la política exterior, el área de Defensa y sanciones a empresas, la alocución logró capturar el interés masivo de la ciudadanía frente a la pantalla chica, superando ampliamente las marcas registradas en intervenciones previas del mandatario.

    Un encendido firme y de poca deserción

    De acuerdo con los registros de encendido unificado que miden las señales de aire y de cable, el mensaje presidencial arrancó con un piso sumamente alto y marcó 30,2 puntos de rating en el inicio de la transmisión.

    Lo que llamó la atención de las mediciones fue el comportamiento sostenido del público a lo largo de los 15 minutos y 30 segundos que duró el discurso. Sobre el cierre de la alocución, el encendido se ubicó en 29 puntos, lo que representó una mínima caída de apenas 1,2 unidades. Este bajo nivel de deserción contrasta fuertemente con lo ocurrido en la cadena nacional del pasado 30 de julio —cuando el Gobierno detalló la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central—, instancia en la que la pérdida de audiencia fue considerablemente mayor.

    Por encima de otros hitos de gestión

    Con este desempeño en el rating, el mensaje sobre las Islas Malvinas se consolidó con holgura por encima de otras intervenciones obligatorias del jefe de Estado emitidas a lo largo del año, tales como el discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso o el mensaje vinculado al fallo judicial internacional por la expropiación de YPF.

    De esta manera, la agenda en torno a la causa nacional logró movilizar el interés masivo de los televidentes, traduciéndose en una de las marcas de audiencia más sólidas para la actual administración.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El secretario de Defensa británico, Wes Streeting.

    Reino Unido aseguró que su compromiso con las islas Malvinas es "absoluto e inquebrantable"

    La reacción de los políticos tras el mensaje de Milei por cadena nacional sobre Malvinas.

    La reacción de los políticos tras el mensaje de Javier Milei por cadena nacional sobre Malvinas

    Javier Milei - Malvinas.

    Uno por uno, los anuncios que hizo Javier Milei en cadena nacional por Malvinas

    Javier Milei.

    El mensaje completo de Javier Milei sobre Malvinas: anuncios y definiciones del Presidente